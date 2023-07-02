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РФ може відвести війська з півдня України, щоб втримати Бахмут – ISW

Альона Вороніна
2 липня 2023, 08:50 оновлено 2 липня, 08:59
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Контрнаступ українських військових у Бахмуті може поставити командування російської окупаційної армії перед складним вибором.
Владимир Путин, российские военные
РФ може відвести війська з півдня України, щоб втримати Бахмут/ колаж: Главред, фото: скрін, Міноборони РФ

Командування армії країни-агресорки Росії може опинитися перед складним вибором внаслідок військових операцій захисників України навколо Бахмута на Донеччині.

Російським окупантам доведеться або ризикувати можливістю появи вразливих точок на Херсонщині і Луганщині, або відвести свої війська з півдня України. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони зазначають, що російська окупаційна армія, ймовірно, реагує на контрнаступ українських військових біля Бахмута перекиданням на цей напрямок своїх військ з інших напрямків.

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"Якщо російських підкріплень, вже надісланих до Бахмута, буде недостатньо для утримання досягнутих успіхів у цьому районі, російське командування може опинитися перед складним вибором: чи ризикувати створенням серйозних вразливих точок у Херсонській та Луганській областях, чи почати відводити війська з півдня України", – вважають аналітики ISW.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше видання The Washington Post із посиланням на американського військового писало, що контрнаступ ЗСУ рухається повільно через кілька причин. Серед них – мінні загородження, відсутність ефекту раптовості і недостатні логістичні проблеми у росіян.

Головнокомандувач Збройними силами генерал Валерій Залужний прокоментував ситуацію навколо контрнаступу ЗСУ. В інтерв'ю американському виданню The Washington Post він наголосив, що його "дратують" коментарі щодо "повільного" наступу ЗСУ.

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю", – зазначив український воєначальник.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до звільнення захоплених військами країни-агресора Росії територій, але хоче зберегти свій народ. Для повноформатної реалізації контрнаступальної операції ЗСУ потрібен час. Захід повинен прискорити постачання зброї.

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