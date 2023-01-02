'Вікна тряслися': у Криму скаржаться на потужні вибухи після атаки дронів з моря

У Севастополі і під Сімферополем прогриміли сильні вибухи.

У Севастополі прогриміли сильні вибухи / Telegram

Потужні вибухи прогриміли в захопленому РФ Севастополі у понеділок ввечері, 2 січня.

Інформацію підтвердили очевидці. Про це йдеться в повідомленнях місцевих Telegram-каналів.

Повідомляється, що в місті працюють системи протиповітряної оборони. При цьому наголошується, що над Севастополем нібито збили безпілотник.

Окупаційний "глава" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в Севастополі працює ППО.

"У Севастополі працює система ППО. За попередніми даними над морем збито БПЛА. Всі служби працюють у штатному режимі", - написав він у Telegram.

Крім того, також повідомляється, що в районі селища Шкільне під Сімферополем також прогриміли вибухи.

Уточнюється, що гуркотіло поблизу аеродрому Бельбек і нового аеропорту Сімферополя.

"Вікна тряслися", - пишуть в соцмережах місцеві жителі.

Вибухи в Севастополі

Нагадаємо, в Севастопольській бухті стався пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що Адмірал Макаров є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.

У свою чергу в Страткомі заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.

"Знову понапивалися і в повітря по своїх дронах валять", - йдеться в повідомленні.

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