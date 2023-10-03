У Криму та Бєлгородській області прогриміли вибухи: РФ істерить через 'Нептуни'

Від окупантів надходять суперечливі заяви, які не мають жоднісінького підтвердження.

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Вибухи в Криму прогриміли під час повітряної тривоги / Колаж Главреда, Фото: УНИАН, mil.ru

В окупованому Криму та Бєлгородській області ввечері 3 жовтня прогриміли нові вибухи. Росіяни звітують про "роботу" засобів протиповітряної оборони.

Зокрема, місцеві проросійські пабліки писали про вибухи в Севастополі. В той момент у місті було ввімкнено повітряну тривогу, а росіяни "попереджали" про ракетну небезпеку.

У зв'язку з повітряною тривогою у Криму призупиняли рух на Керченському мосту.

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Невдовзі у Міноборони Росії заявили про знищення української ракети "Нептун" над північно-західною частиною акваторії Чорного моря.

Водночас інформація щодо "атаки" на Севастополь у російських пропагандистських джерелах відрізняється. Бо вже після повідомлення міністерства Шойгу з'явилося повідомлення "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва про "знешкоджений російськими ППО безпілотник". Фрагменти БПЛА впали на дах житлового будинку. У деяких квартирах нібито "вибило вікна".

Крім того, сьогоднішнього вечора нібито знову атакували Бєлгородську область. Засоби російської ППО "знищили два снаряди РСЗВ і безпілотник". Жодних підтверджень заявам МО Росії немає.

ПКР Нептун Українська дозвукова маловисотна протикорабельна ракета. Призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, а також наземних цілей, передає Вікіпедія. Розроблена Київським конструкторським бюро Луч на основі радянської ракети Х-35, в розробці та виробництві якої брали участь підприємства України. Нептун відрізняється від Х-35 великим розміром і більшою дальністю, а також новою системою управління. Може застосовуватися з кораблів, авіації та наземних пускових установок. Ракета Нептун була прийнята Україною на озброєння в серпні 2020 року.

Вибухи в Криму

Останні кілька місяців ЗСУ активно працюють щодо знищення об'єктів Чорноморського флоту і засобів ППО росіян в Криму. Нещодавно, 22 вересня, під ракетний удар потрапив штаб ЧФ у Севастополі, в результаті якого було "задвохсочено" понад 30 російських офіцерів.

На думку Романа Світана, з такими темпами українські військові мають усі шанси прорвати сухопутний коридор РФ до Криму до Нового року.

У ВМСУ відзначали, що збираються вивести з ладу весь Чорноморський флот - іншим чином безпеку в морському регіоні не забезпечити.

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