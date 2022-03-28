Коридор навколо Києва і блокада шляхів: у Міноборони назвали план Росії щодо захоплення столиці

Росія намагається захопити Київ - Міноборони / Reuters

Окупаційні війська Росії, як і раніше, будують плани щодо захоплення Києва. Ворожі підрозділи спробують створити для себе коридор навколо столиці і заблокувати транспортні шляхи. Їх атаки відбиватимуть підрозділи Збройних сил України. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Під час телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що загарбник намагається створити для себе коридор навколо Києва і влаштувати блокаду транспортних шляхів. Ворогові буде складно, оскільки йому протистоятимуть підрозділи української армії.

За її словами, метою Росії, як і раніше, є захоплення Києва, щоб, по суті, встановити контроль над усією Україною.

"Ворог намагається зробити коридор для себе навколо Києва і блокувати транспортні шляхи. Для відбиття атак залучені сухопутні, десантні війська, тероборона, ворогу дуже складно - але треба казати чесно: ворог намагається захопити Київ, тому захопити Київ - це, по суті, захоплена Україна, і це їхня мета", - підкреслила Ганна Маляр.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зробив заяву про те, що слід очікувати на другу фази наступу військ Росії на територію України. Ворожі війська можуть піти на Харківському, Київському напрямках і на Донбасі.