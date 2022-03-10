"Ворожі плани вже зламані": Резніков сказав, Як Україна зможе перемогти у війні з Росією

Олексій Резніков / УНІАН

Плани Росії по окупації України вже розламані, а українські бійці при цьому не тільки гідно тримають оборону, а й регулярно контратакують. Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков у соціальній мережі Facebook.

"У державі оголошено воєнний стан, триває мобілізація. Командування Збройних сил просить вас не втрачати контакт. Будьте на зв'язку, не губіться. Ви потрібні країні! Ніхто не буде забирати непідготовлених людей в армію і відправляти на фронт. У цьому немає ніякого сенсу. Навпаки. Ми зможемо перемогти агресора в цій війні не кількістю, а якістю наших військ", – написав чиновник.

Резніков підкреслив, що в бойові підрозділи відправлятимуться ті, у кого є відповідні навички, Зброя та оснащення.

Міністра оборони додав, що, крім безпосередньо армії, Україну зараз захищають від ворога понад 100 тисяч українців, які вступили до лав територіальної оборони. Плюс сотні іноземних добровольців. Більше того, понад 200 тисяч українців повернулися з Європи, щоб захищати свою країну.

В таких умовах, каже міністр, слід дбати про постійне зміцнення нашої армії, відновлювати роботу економіки і організовувати гуманітарні коридори для міст, які знаходяться під найсильнішими атаками окупантів.

"Ми повинні бути готові. Ми повинні не виживати, а навчитися жити в нових умовах. Перезапустити сектор оборони і країну в цілому. Тоді у ворога не буде ніякого шансу нас здолати. Тримаємо лад. Підтримуємо близьких. Рухаємося до перемоги", - резюмував міністр .

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до міжнародних організацій і різко засудив їх через ігнорування вторгнення Російської Федерації на територію України.

Як зазначив Резніков, окупанти відкривають вогонь і проти жителів європейських країн, які сьогодні знаходяться на території України.

"Але хочу нагадати вам, що російські солдати вбивають жителів європейської країни. Де ваші цінності та ідеали? Де робота міжнародних організацій, на які витрачаються мільярди доларів? Де ООН, Червоний Хрест, ОБСЄ? Вони сховалися", - заявив Резніков.