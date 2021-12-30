Байден може зателефонувати Зеленському після розмови з Путіним – ОП

Байден може зателефонувати президенту України після розмови з Путіним, припускають в ОП / Reuters

Після спілкування по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним, американський президент Джо Байден може зателефонувати главі Української держави Володимиру Зеленському.

Таку можливість припускає прессекретар президента України Сергій Никифоров, пише УНІАН.

Він нагадав про те, що Зеленський 29 грудня говорив по телефону із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Під час розмови вони частково обговорили і розмову Путіна та Байдена, яка запланована на сьогодні, 30 грудня.

"Тому, як і минулого разу, коли Байден розмовляв з Путіним, спочатку нам подзвонив Блінкен, потім Байден поговорив з Путіним, а потім із президентом Зеленським. Тому так само зараз це буде логічним і очікуваним кроком. І я не виключаю, що Байден та Зеленський найближчим часом можуть поговорити", – зазначив Никифоров.

Речник президента уточнив, що зараз ні формат, ні час розмови ще не узгоджені.

Реклама

Про можливу розмову Байдена і Зеленського найближчим часом заявляли і у Вашингтоні - про плани здійснити такий дзвінок повідомив високопоставлений чиновник Ради з національної безпеки США. Точна дата дзвінка поки що невідома, але у Вашингтоні пообіцяли залишатися в тісному зв'язку з Києвом.

Байден і Путін проведуть нову розмову

У Раді національної безпеки США 29 грудня заявили, що 30 грудня президент Джо Байден проведе телефонну розмову з російським главою держави Володимиром Путіним.

Байден під час розмови планує підняти питання майбутніх перемовин США і Росії з питань безпеки, які мають відбутися 10 січня, а також саміту Росія – НАТО і зустрічі РФ – ОБСЄ, які заплановані на 12 і 13 січня відповідно.

Американський президент під час перемовин має намір заявити Путіну, що для США пріоритетними є консультації із західними союзниками. Також представниця Ради національної безпеки США Емілі Хорн наголосила, що Байден продовжує вести перемовини з лідерами Європи щодо спільної відповіді на стягування російських військ до українського кордону.

Розмова Байдена і Путіна запланована на 22:30 за київським часом. Вона стане другою розмовою лідерів США і РФ у грудні цього року.

Блінкен зателефонував Зеленському перед розмовою лідерів США і РФ

29 грудня президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Вашингтон запевнив Київ, що підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.

Сторони обговорили питання Донбасу і військ Росії біля кордонів України. Також Блінкен повідомив Зеленському про майбутню розмову глави Білого дому Байдена з російським президентом Володимиром Путіним.

Вас також може зацікавити: