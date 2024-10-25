Тисяча гривень кожній людині: з 1 грудня запрацює нова програма - Зеленський

Президент анонсував створення нової програми підтримки для всіх українців.

https://glavred.net/ukraine/tysyacha-griven-kazhdomu-cheloveku-s-1-dekabrya-zarabotaet-novaya-programma-zelenskiy-10608641.html Посилання скопійоване

Зеленський видачу по 1 тисячі гривень кожному українцю / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay

Головні тези:

Хто зможе отримати 1 тисячу гривень

Коли можна буде отримати гроші

На що можна буде витратити кошти

В Україні запроваджують нову програму підтримки для українців. Кожна людина зможе отримати по одній тисячі гривень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей ... Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", - сказав Зеленський. відео дня

Ця програма буде запроваджена вже з 1 грудня. Ці кошти будуть надані не лише дорослим українцям, а й дітям.

Витратити кошти можна буде на:

оплату українських товарів і послуг,

комунальні послуги,

квитки в Укрзалізниці,

лікарські засоби,

українські книжки,

культурні послуги,

донати.

Дивіться відео із заявою Зеленського про виплату тисячі гривень кожному українцю:

Зеленський видачу по 1 тисячі гривень кожному українцю / фото: скріншот

Допомога ВПО в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, з 1 вересня 2024 року українцям припинили компенсувати витрати на розміщення переселенців у їхніх будинках. Уряд розглядає можливість продовжити проєкт аж у 2025 році.

Раніше Главред повідомляв, що переселенці зобов'язані повернути до бюджету держави помилково виплачені гроші - якщо не відповідають певним критеріям для отримання допомоги. У разі неповернення коштів добровільно органи соціального захисту можуть стягнути їх через суд.

Напередодні стало відомо, що через пріоритет фінансування сфери безпеки та оборони у бюджеті на 2025 рік передбачене скорочення витрат на соціальні виплати, зокрема для ВПО.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред