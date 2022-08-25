Експерт пояснив, чи вдасться Росії завдати одномоментного ракетного удару

Росія не має наміру завдавати одномоментного удару по Україні / t.me/DIUkraine

Влада країни-агресора не готується завдати одномоментний ракетний удар по Україні, повідомив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в інтерв'ю 24 каналу.

"Це не буде одномоментною атакою, як іспанської армади. Так вони можуть самі себе перестріляти, не розуміючи, де свої, а де чужі. Може статися все, що завгодно, в тому числі і зіткнення літаків в повітрі", – сказав Ступак.

Він пояснив, Росія не зможе здійснити атаку з повітря без проведення десантних операцій.

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"Домінування в повітрі - це одна справа, але жодна війна не вигравалася виключно домінуванням в повітрі, тому що треба ще наземна операція. Але десантних військ в Росії майже не існує і немає такої категорії. Їх переважно знищили в Гостомелі, Василькові та інших регіонах України", – зазначив ексспівробітник СБУ.

Ситуація на півдні України

У Чорнобаївці та Новій Каховці Херсонської області, які перебувають під окупацією військ РФ, 22 серпня прогриміли вибухи. У соцмережах поширили фотознімки з локацією "прильоту" по Антонівському мосту.

Пізніше в ЗСУ підтвердили інформацію про удар по Антонівському мосту. Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк сказала, що українські війська тримають естакаду під своїм вогневим контролем і нагадують Росії "про свою дистанційну присутність".

Рано вранці 25 серпня ЗМІ повідомили про вибухи в районі Антонівського мосту в захопленому Херсоні. Сталася пожежа. Спікер Одеської овва Сергій Братчук натякнув, що по мосту знову вдарили українські сили.

Через кілька годин в ЗСУ підтвердили, що били по Антонівському мосту через Дніпро. Російські окупанти тепер не наважуються пересуватися по шляхопроводу або його ремонтувати.

Також армія України знищила командні пункти і військову техніку ворога.

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