Важча, ніж здається: у DeepState розповіли про ситуацію на фронті

Останні дні були дуже важкими для українських захисників в Авдіївці. Так, росіяни завдали 17 і 18 січня майже 100 ударів КАБами по місту.

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Російські окупанти завдали 17 та 18 січня майже 100 ударів КАБами по Авдіївці / Колаж : Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Аналітики групи Deepstate проаналізували ситуацію на фронті й заявили, що останні кілька днів були дуже важкими для українських захисників в Авдіївці. Російські окупанти завдали 17 та 18 січня майже 100 ударів КАБами по місту.

Авдіївський напрямок

У звіті 19 січня зазначається, що в Степовому тривають зіткнення. Піхота ворога намагалася закріпитися на північних околицях села, але бійці Сил оборони завдали істотних втрат противнику.

Південніше Авдіївки також вкрай важка ситуація. Росіяни просунулися до дачного поселення "Виноградники". Крім того, окупанти проводили штурмові дії на "Царське полювання" та сусідні позиції.

відео дня

Також ЗС РФ продовжують тиск з Мар'їнки на Георгіївку та проводять штурмові дії з півночі та півдня Новомихайлівки, намагаючись взяти село у кліщі.

Бахмутський напрямок

Противник практично захопив Веселе. Росіяни намагалися поліпшити тактичне становище біля Кліщіївки, але успіху не мали.

Сватівський напрямок

У звіті йдеться, що біля Орлянки ворог відбив частину позицій. На схід від Табаївки ворог прорвав позиції однієї з бригад ТрО, ситуація уточнюється.

ЗС РФ проводили наступальні дії на схід від Тернів.

Таврійський відрізок

Експерти заявили, що в Кринках Херсонської області ситуація важча, ніж здається. Росіяни атакують піхотою та намагаються максимально вибити логістику Сил оборони.

На інших напрямках, як повідомили аналітики, змін немає.

"Знову наступаємо на ті самі граблі. Знову ті самі проблеми та помилки", — резюмували у DeepState.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, на Авдіївському напрямку українські захисники активно знищують ворожу бронетехніку, якій росіяни підтримують піхоту. За три дні окупанти втратили 41 одиницю техніки. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни. За даними ISW, нещодавно російські війська здійснили підтверджене просування на південний захід від Авдіївки.

Повідомлялося також, що російські окупаційні війська намагаються перерізати дороги, які ведуть в Авдіївку для того, щоб оточити місто і залишити Сили оборони України на цьому напрямку без належного постачання.

Збройні Сили України утримують свої позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Однак річка Дніпро замерзла на багатьох ділянках і це ускладнює переправу українським військовим. Крім того, окупантам важче діяти на островах Дніпра.

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