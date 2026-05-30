РФ атакували дрони: під ударом авіазавод у Таганрозі та нафтобаза в Армавірі

Моніторингові канали повідомляли, що вибухи лунали в різних районах Таганрога та Армавіра.

Коротко:

На території порту в Таганрозі сталося загоряння танкера

Атаковано нафтобазу ТОВ "Південна нафтова компанія" в Армавірі

У ніч на суботу, 30 травня, безпілотники завдали удару по нафтовій інфраструктурі міста Таганрог Ростовської області Росії. Також під удар потрапила нафтобаза в Краснодарському краї в Армавірі. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+, який опублікував відповідні відео.

"На території порту в Таганрозі в результаті атаки БПЛА сталося загоряння танкера, резервуара з паливом, адміністративної будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. відео дня

Моніторингові канали писали, що вибухи лунали в різних районах Таганрога. Місцеві жителі повідомляли про звуки дронів, що летіли, та вибухи в районі порту й авіаційного заводу.

Атаку підтвердили й місцеві влади. За їхніми даними, "на території порту сталося загоряння танкера, резервуара з паливом та адміністративної будівлі".

Крім Таганрога, російська ППО збивала безпілотники ще в кількох районах Ростовської області.

Вночі також була атакована нафтобаза ТОВ "Південна нафтова компанія" в Армавірі Краснодарського краю РФ. Масштаби збитків на цьому об'єкті поки що невідомі.

Главред писав, що, за словами військового експерта Івана Ступака, росіяни можуть виїжджати з Москви після ударів Сил оборони і нарешті зняти "рожеві окуляри".

Але це станеться лише після десятка атак на російську столицю. Тоді мешканці Москви можуть заговорити про те, що війна заходить кудись не туди. Тому для цього потрібен час і певні зусилля, і наші військові зараз над цим працюють.

Удари вглиб Росії — останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 24 травня Сили оборони України успішно атакували НПС "Второво" у Володимирській області — проміжну станцію перекачування нафти, що входить до інфраструктури ПАТ "Транснефть".

Раніше, в ніч на 23 травня, Сили оборони завдали удару по порту Новоросійська. В результаті удару відомо про ураження нафтових терміналів і бойових кораблів противника.

Нещодавно також Сили оборони України завдали дальнобійних ударів по об'єкту російської нафтопереробки. Під ударом опинився Сізранський НПЗ. Відстань до цього заводу від кордону України становить понад 800 кілометрів.

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об'єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бота. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

