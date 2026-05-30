Здіймається густий стовп диму: потужний вибух прогримів біля Рівного - є влучання

Інна Ковенько
30 травня 2026, 09:44оновлено 30 травня, 10:28
Окупанти поцілили по одному з приватних підприємств.
Атака РФ на Рівненщину
Головне:

  • Росіяни атакували Рівненщину дронами
  • Після влучання здійнявся густий стовп диму
  • Ціллю атаки РФ стало одне з приватних підприємств

Вранці у суботу, 30 травня, на Рівненщині пролунали потужні вибухи. Перед цим в області оголошували повітряну тривогу.

За повідомленням місцевих мешканців, поблизу обласного центру пролунав вибух, після чого здійнявся стовп чорного густого диму.

Незадовго до цього в Повітряних силах ЗСУ попереджували про ворожі безпілотники, які тримали курс на Рівне.

Згодом в Рівненській ОВА додали, що ціллю російської атаки стало одне з приватних підприємств.

"Рівненщина зранку зазнала чергової атаки ворога. Ціллю стало одне з приватних підприємств. В результаті виникло задимлення.На місці працюють усі відповідні служби. У тому числі представники обласного центру контролю та профілактики хвороб", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Коли може статись новий удар по Україні - думка експерта

Як писав Главред, Росія може повторити масовані удари по Україні вже протягом найближчого тижня. Таку оцінку озвучив генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

За його словами, російські війська нині збільшують запас балістичних ракет, готуючись до нових атак. Він пояснив, що це пов’язано з тим, що РФ усвідомлює труднощі української ППО у перехопленні саме цього типу озброєння.

Романенко зазначив, що через дефіцит антибалістичних ракет у системі протиповітряної оборони України противник намагається скористатися цією вразливістю та може бути готовий завдати удару аналогічного масштабу вже протягом семи днів.

"Це може бути десь через тиждень після такого удару, плюс-мінус декілька днів", - сказав він.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як раніше писав Главред . 29 травня у багатьох областях України оголошували повітряну тривогу. Російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами та ударними дронами. Відомо, що вибухи прогриміли у Київській області. Загалом ракети летіли у напрямку Білої Церкви.

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

