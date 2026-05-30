"Гірко молодим": 24-річний автор хіта "Смарагдове небо" одружився

Відомий український співак DREVO, який став автором хітів "Смарагдове небо" та "Енкарапіста", показав перші кадри зі свого весілля в Instagram. 24-річний артист зробив пропозицію коханій у лютому 2026 року.
Дружиною виконавця стала Яна Рудник — його муза та авторка перших рядків головного хіта DREVO — "Смарагдове небо". Пара познайомилася ще в рідному Вараші та почала романтичні стосунки після того, як Яна закінчила школу. Співак не приховував особисте життя від шанувальників і сам поділився кінематографічними знімками з весілля.
На весільних знімках Максим Дерев'янчук (справжнє ім'я співака — прим. ред.) зображений у класичному чорному смокінгу, доповненому білосніжною сорочкою, краваткою-метеликом і шкіряними оксфордами на шнурівці.
Яна зробила вибір на користь витонченої світлої сукні з відкритою лінією плечей, яка вигідно підкреслювала силует і плавно розширювалася донизу. Родзинкою образу нареченої стала довга струмлива фата до підлоги з мереживною облямівкою, що додала йому особливої ніжності. Фінальним акцентом став весільний букет із пишних білих півоній.
"Під звуки гонга", — підписав знімки DREVO.
"Дружина", — написала на своїй сторінці Яна Рудник.
Молодят привітав співак Віталій Козловський — він написав колезі по сцені теплі слова в коментарях.
"Вітання", — висловився артист.
Також у коментарях пару активно підтримали шанувальники DREVO.
"Вітаю новостворену сім'ю! Любові вам безмежної"
"Вітаю! Гірко молодим"
"Мої вітання з одруженням! Нехай життєвий шлях буде щасливим"
Раніше Главред повідомляв, що Ольга Сумська відверто висловилася про темну сторону акторської професії та закулісні інтриги. У своєму недавньому інтерв'ю знаменитість зізналася, що за роки кар'єри неодноразово стикалася з жорсткою заздрістю з боку колег.
Також Анастасія Приходько знову опинилася в центрі публічного скандалу через свої різкі висловлювання в соцмережі Threads. Співачка відверто зізналася, що відчуває сильну тривогу і страх через щоденне звучання гімну України.
Про персону: DREVO
DREVO (Максим Дерев'янчук) — український співак, автор і виконавець пісень. Фіналіст Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2024. Став відомий завдяки пісням "Самолітом", "Де би де би", "Ластівка", "Терпи, козак" та "Смарагдове небо". У 2024 році представив дебютний альбом "Перший тайм", повідомляє Вікіпедія.
