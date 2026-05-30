"Гірко молодим": 24-річний автор хіта "Смарагдове небо" одружився

Яким було весілля співака DREVO.

DREVO одружився

DREVO одружився

Як виглядає наречена співака

Відомий український співак DREVO, який став автором хітів "Смарагдове небо" та "Енкарапіста", показав перші кадри зі свого весілля в Instagram. 24-річний артист зробив пропозицію коханій у лютому 2026 року.

Дружиною виконавця стала Яна Рудник — його муза та авторка перших рядків головного хіта DREVO — "Смарагдове небо". Пара познайомилася ще в рідному Вараші та почала романтичні стосунки після того, як Яна закінчила школу. Співак не приховував особисте життя від шанувальників і сам поділився кінематографічними знімками з весілля.

DREVO з нареченою Яною Рудник / фото: instagram.com, DREVO

На весільних знімках Максим Дерев'янчук (справжнє ім'я співака — прим. ред.) зображений у класичному чорному смокінгу, доповненому білосніжною сорочкою, краваткою-метеликом і шкіряними оксфордами на шнурівці.

DREVO — весілля / фото: instagram.com, DREVO

Яна зробила вибір на користь витонченої світлої сукні з відкритою лінією плечей, яка вигідно підкреслювала силует і плавно розширювалася донизу. Родзинкою образу нареченої стала довга струмлива фата до підлоги з мереживною облямівкою, що додала йому особливої ніжності. Фінальним акцентом став весільний букет із пишних білих півоній.

Весільний образ нареченої DREVO / фото: instagram.com, Яна Рудник

"Під звуки гонга", — підписав знімки DREVO.

"Дружина", — написала на своїй сторінці Яна Рудник.

Молодят привітав співак Віталій Козловський — він написав колезі по сцені теплі слова в коментарях.

"Вітання", — висловився артист.

Коментар Віталія Козловського / скрін з Instagram

Також у коментарях пару активно підтримали шанувальники DREVO.

"Вітаю новостворену сім'ю! Любові вам безмежної"

"Вітаю! Гірко молодим"

"Мої вітання з одруженням! Нехай життєвий шлях буде щасливим"

Раніше Главред повідомляв, що Ольга Сумська відверто висловилася про темну сторону акторської професії та закулісні інтриги. У своєму недавньому інтерв'ю знаменитість зізналася, що за роки кар'єри неодноразово стикалася з жорсткою заздрістю з боку колег.

Також Анастасія Приходько знову опинилася в центрі публічного скандалу через свої різкі висловлювання в соцмережі Threads. Співачка відверто зізналася, що відчуває сильну тривогу і страх через щоденне звучання гімну України.

Про персону: DREVO DREVO (Максим Дерев'янчук) — український співак, автор і виконавець пісень. Фіналіст Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2024. Став відомий завдяки пісням "Самолітом", "Де би де би", "Ластівка", "Терпи, козак" та "Смарагдове небо". У 2024 році представив дебютний альбом "Перший тайм", повідомляє Вікіпедія.

