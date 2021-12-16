Киянка по-звірячому вбила власну 2-річну доньку

Малятку було 2 роки / ДСНС

У Києві копи затримали жінку, яка вчинила жахливий вчинок. Вона власноруч задушила ременем свою дочку.

Як повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури, 24-річна вбивця особисто зізналася у скоєному так, як медики, які приїхали за викликом, констатували смерть 2-річної дівчинки через удушення ременем.

Прокурори взяли досудове розслідування справи на особливий контроль.

Нагадаємо, раніше в Харкові мати в поліцію, що задушила свою дворічну дитину і спробувала вчинити суїцид, вистрибнувши з 4 поверху. Зараз вона перебуває в реанімації.

У міськраді вже прокоментували трагедію. Там стверджують, що хлопчик ходив до дитсадка, а мати дитини страждає від невиліковної хвороби.

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