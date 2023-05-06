"Важко зрозуміти, як Путін це переживе": Україна може взяти війська РФ у заручники в Криму – Фукуяма

Звільнення українськими військовими Херсонської і Запорізької областей може стати мінімальною передумовою для мирних переговорів між Україною та РФ.

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Україна може взяти війська РФ у заручники в Криму, вважає Фукуяма/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Українські військові можуть взяти у "заручники" російських загарбників, які перебувають у тимчасово окупованому Криму. Для цього захисникам України навіть не доведеться заходити на півострів – їм буде достатньо повністю звільнити Херсонську область і перерізати росіянам шлях через Керченський міст.

Після звільнення Херсонщини Кримський півострів стане великою проблемою для країни-агресорки Росії, адже українські військові можуть просто відрізати Крим від РФ. Таку думку висловив відомий американський дослідник і філософ Френсіс Фукуяма в інтерв'ю Radio Free Europe.

"Є одна залізнична гілка, що веде з Росії до Криму, і є прямий міст, і вони (українці, – ред.) зможуть дійсно перерізати обидві ці артерії. І в цей момент їм не обов'язково вторгатися до Криму, вони можуть просто тримати у заручниках усі російські війська, які там перебувають", – сказав Фукуяма.

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На думку Фукуями, звільнення українськими воїнами Херсонської і Запорізької області може стати мінімальною передумовою для мирних переговорів між Україною та Росією.

У той же час філософ зазначає: якщо Росії доведеться поступитися Кримом під час переговорів, то невідомо, як це переживе російський диктатор Володимир Путін, адже Кремль уже багато вклав в окупацію півострова.

"Тож так, я думаю, що вони (росіяни, – ред.) будуть у дуже складній ситуації. Але річ у тому, що українцям навіть не обов'язково повертати Крим. Вони можуть його відрізати. І будь-якої миті вони можуть чинити сильний тиск, який відчують росіяни", – сказав Фукуяма.

Звільнення Криму

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна звільнятиме окупований Крим способом, який вважатиме за необхідне. Півострів належить українській державі. Росіяни, які розуміють всю ситуацію, повинні якомога швидше залишити Кримський півострів.

Заступник начальника Головного управління розвідки, генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що війська країни-агресорки Росії вивели більшість своїх кораблів із захопленого Севастополя у Криму до Новосибірська, який розташований на відстані декількох сотень кілометрів від півострова. Причиною тому є страх знищення кораблів українською армією.

Нагадаємо, в окупованому РФ Криму вранці 6 травня прогриміли відразу кілька потужних вибухів. За словами очевидців, вони чули сильний гуркіт. Крім того, на місці вибухів спостерігався дим. При цьому окупаційна "влада" Криму заявила, що нібито на півночі півострова спрацювала ППО.

У той же час постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева заявила, що низка західних політиків бояться звільнення окупованого росіянами Криму і закликають Україну не робити цього. Вони вважають, нібито деокупація півострова може призвести до ядерної війни.

Дивіться відео, що керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів в інтерв'ю Главреду про те, як Росія намагатиметься втримати Крим і як довго окупантам це вдаватиметься:

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