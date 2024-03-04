Вони були ціллю: росіяни вдарили по рятувальникам, які гасили пожежу після обстрілу

Внаслідок обстрілу загинули рятувальники, яким було 29 років та 31 рік.

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Росіяни вбили рятувальників біля Краматорська / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Російські окупанти жорстоко вбили українських рятувальників на Донеччині. Ворог прицільно вдарив по них безпілотником. Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники приїхали на виклик у Краматорський район, щоб загасити пожежу, яка виникла після ворожого обстрілу. У цей момент, прямо під час гасіння пожежі, російські окупанти атакували українських рятувальників ворожим безпілотником.

Внаслідок атаки загинули одразу двоє рятувальників.

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"Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога. У наших рятувальників немає зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити. Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег. Світла пам'ять", - йдеться у повідомленні.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Що таке дрон Shahed / Колаж Главреда

Раніше повідомлялося про те, що росіяни вбили правоохоронців на Сумщині. Ворог обстріляв українські території, туди приїхали поліцейські, щоб задокументувати наслідки обстрілу. У цей момент ворог завдав нового удару та обстріляв територію, де були правоохоронці. Внаслідок цього загинули Оксана Новік та Олег Юрко, їхні тіла дістали з-під завалів. Ще шестеро правоохоронців постраждали, їх госпіталізували.

Варто нагадати, що раніше Главред писав про те, що в Одесі загинула ціла сім'я військових, вижити змогла тільки одна людина. Ворог убив Олега і Тетяну Кравець, які разом служили в 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді. У них була спільна донька - 7-місячна Ліза. У Тетяни було 3 дитини від попереднього шлюбу - Сергій, Злата та їхній старший брат Владислав.

Вижити зміг тільки Владислав. Усі інші члени родини загинули. Хлопчик врятувався завдяки тому, що на момент атаки був у бабусі з дідусем.

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