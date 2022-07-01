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Війська РФ просунулися до Харкова і б'ють артилерією по південних околицях міста – Жданов

1 липня 2022, 05:30

У Харкові дуже важка обстановка через постійні обстріли, сказав Олег Жданов.

Харків
Російські окупанти просунулися ближче до Харкова і підтягнули артилерію - Жданов / Колаж УНІАН, Reuters

У місті Харків, за даними на 30 червня, важка ситуація через постійні обстріли з боку окупаційних військ Росії. Вони провели атаку, отримали незначний успіх і опинилися в районі Руських Тишок. Просунулися трохи вперед. Ймовірно, вони взяли під контроль Тернову і вийшли на околиці Рубіжного. Їх там зупинили українські війська. Просування військ РФ вглиб Харківської області призвело до того, що вони підтягнули артилерію і б'ють по південних околицях Харкова. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"У Харкові на сьогоднішній день дуже важка обстановка через постійні обстріли. На жаль, російські війська зробили атакуючі дії, мали незначний успіх і вийшли в районі російських Тишків. Продавили нашу оборону, просунулися трохи вперед. Швидше за все, вони оволоділи Терновою і вийшли на околиці Рубіжного. Там були зупинені нашими військами", - розповів він на своєму YouTube-каналі.

читайте такожУ ЗСУ є два завдання під Харковом, війська РФ намагаються перешкодити їх виконанню - експертЗа його словами, просування військ РФ вглиб Харківської області дозволило окупантам посунути артилерію. Вони обстрілюють південні околиці Харкова. Росіяни б'ють по місту не тільки ракетами, а й артилерією.

"У будь-якому випадку цей незначний успіх, точніше просування російських військ вглиб нашої території, дало можливість підтягнути артилерію. І тепер ствольна артилерія завдає ударів по південних околицях міста Харкова. Тому Харків відчуває тепер не тільки ракетні обстріли, а й артилерійські", - підкреслив Олег Жданов.

Ситуація у Харкові

Російські війська обстрілюють місто Харків та Харківську область. Вони завдають ракетних і артилерійських ударів. Гинуть мирні люди.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявляв про погіршення обстановки у Харківській області і закликав вивести з міста дітей. За його словами, окупантам не вдасться захопити Харків, але вони битимуть артилерією, що становить небезпеку для жителів.

Військовий експерт Олег Жданов також заявляв, що жителям Харкова, які живуть в районах, що піддаються обстрілу російських військ, краще виїхати з міста. Як вважає полковник ЗСУ, загарбникам РФ не вдасться захопити обласний центр - у окупантів немає для цього достатньо сил.

Колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони, генерал Сергій Кривонос казав, що немає чіткої інформації про намір військ Росії захопити Харків. На думку генерала, у для окупації Харкова потрібно багато ресурсів, яких загарбникам не вистачає.

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