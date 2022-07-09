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Окупанти ввели воєнний стан і змінюють герб на захопленій частині Харківщини

9 липня 2022, 11:11

Загарбники розмріялися про нові символи в Харківській області – вигадали новий "герб" з двоголовим орлом.

харьков
Окупанти ввели воєнний стан і змінюють герб на захопленій частині Харківщини/ УНІАН, скрін

Російські загарбники заледве утримують близько четверті Харківської області, а вже взялися наводити там свої "порядки". Вони вже придумали свій "герб" для регіону.

Ілюстрацію нахабної "творчості" окупантів поширюють російські пропагандистські ЗМІ. При цьому як основу для герба взяли російського двоголового орла і символіку Харківської "губернії" XVIII-го століття.

"Двоголовий орел обраний для "герба" Харківської області символом приналежності до російських земель. На "гербі" зображені жезл (кадуцей) із двома зміями як символ недоторканності та ріг достатку. Ці елементи були на гербі Харківської губернії з кінця XVIII-го століття", – пояснюють російські ЗМІ.

Також повідомляється, що російські загарбники запровадили воєнний стан на окупованих територіях Харківщини і ввели там документообіг російською мовою.

оккупанты придумали новый "герб" харьковской области
Окупанти вигадали новий "герб" Харківської області/ скрін

Нагадаємо, станом на кінець травня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначав, що під російською окупацією перебуває 20-25% території Харківської області.

За свіжими даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) станом на 8 липня, карта окупованих територій Харківської області виглядає наступним чином:

карта оккупированных территорий Харьковской области
Карта окупованих територій Харківської області станом на 8 липня/ ISW

Раніше повідомлялося, що у місті Харків важка ситуація через постійні обстріли з боку окупаційних військ Росії. Просування військ РФ вглиб Харківської області призвело до того, що вони підтягнули артилерію і б'ють по південних околицях Харкова.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Михайло Самусь пояснював, що у ЗСУ є два завдання під Харковом, війська РФ намагаються перешкодити їх виконанню. Посилення обстрілів Харкова може бути пов'язано зі спробою збити темпи контрнаступу ЗСУ в регіоні, яке раніше розвивалося досить успішно.

Дивіться онлайн новини Харкова:

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