Три прильоти по росіянах: у Токмаку підірвали "поліцію" і "адміністрацію" РФ

У захопленому окупантами РФ Токмаку Запорізької області внаслідок вибухів знищено військових РФ.
"Бавовна" в Токмаку сталася 21 грудня, при цьому ворожі сили зазнали втрат, розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його даними, вибухи сталися в місцях, де РФ розмістила свою окупаційну адміністрацію і поліцію. Уточнюється, що йдеться про 3 "прильоти" по окупантах.
Він також уточнив, що згідно з отриманою інформацією в результаті прильотів кілька російських військових і службовців були ліквідовані.
"Тому в Токмаку їм теж некомфортно, в нашому українському Токмаку", – каже міський голова Мелітополя.
При цьому Федоров також додав, що ліквідація ворога ведеться по всій Запорізькій лінії фронту – від Токмака і Бердянська, до Мелітополя.
Подробиці удару по окупантах у Токмаку
Російський ресурс Astra пише, що під ударом опинилася не тільки "адміністрація", а й "поліція" окупантів, а також їхні службові автомобілі.
У підсумку серед загиблих виявився 36-річний співробітник російського МНС Максим Анікін, поранення отримала співробітниця окупаційної "адміністрації" Валентина Соболь.
Раніше повідомлялося про те, що у Токмаку розбомбили базу окупантів. Кількість вибухів у Токмаку збільшилася. З міста вивозять росіян і колаборантів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розбомбили базу окупантів у Токмаку. У мережі повідомляють, що, за попередніми даними, в Токмаку був знищений командний пункт окупантів.
Як раніше повідомлялося, що ВСУ просунулися на Мелітопольському напрямку і відкинули окупантів. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
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