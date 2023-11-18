Три місяці з останнього обміну: Росія заморозила передачу полонених

У координаційному штабі пояснили чому Росія зупинила процес обміну полоненими і чого домагається ворог.

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Чому Росія заморозила передачу полонених / колаж: Главред, фото: УНІАН

Окупанти роблять всі спроби дестабілізації українського суспільства і використовують зупинку обміну полоненими, як ще один важіль впливу. Керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко пояснив, чого хоче досягти ворог.

На думку Яценка, замороження обмінів військовополоненими - це спроба розхитати українське суспільство і переконати рідних військовополонених у тому, що причина перешкоди повернення додому - Україна.

"Росія намагається розхитати українське суспільство, намагається переконати рідних військовополонених у тому, що обміни не відбуваються через перешкоди з українського боку. Закликає до якихось масових акцій. І таким чином вони використовують військовополонених як ще один важіль впливу на українців", - пояснює керівник штабу. відео дня

Також Петро Яценко додав, що українські місця утримання полонених поступово заповнюються і країні немає необхідності тримати російських полонених, знаючи, у яких умовах перебувають захисники України в Росії.

"Ми знаємо, що умови, в яких наші захисники знаходяться в Росії, значно гірше тих умов, які пропонуємо ми, як європейська країна, яка дотримується третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Ми з радістю обміняли б їх хоч завтра на наших захисників, - додав Яценко.

Нагадаємо, згідно з даними Мінреінтеграції зараз у російському полоні перебуває 4337 українців. З них 3574 людини - це військові, які були захоплені в полон під час бойових дій, а 763 - цивільні, яких незаконно затримали окупанти.

Останній обмін полоненими відбувся 7 серпня. З російського полону додому повернулися ще 22 захисники України. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери - військовослужбовці рядового і сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках. Серед звільнених є поранені.

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