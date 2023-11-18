ЗСУ стійко тримають оборону під Авдіївкою: генерал розповів про ситуацію на фронті

Авдіївка залишається однією з найгарячіших точок фронту, командир Олександр Тарнавський розповів про ситуацію на цьому напрямку.

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ЗСУ стійко тримають оборону під Авдіївкою / колаж: Главред, фото: 53 ОМБ, командування ОСВС України

На Авдіївському напрямку вже майже місяць щодня йдуть важкі бої. Командир стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про актуальну ситуацію на фронті станом на 18 листопада.

За словами Тарнавського, воїни ЗСУ стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку і всього за добу там сталося 51 бойове зіткнення. Ворог завдав 8 авіаударів та 974 артобстрілу.

На даний момент за добу на цьому напрямку ворожа армія втратила 456 чоловік особового складу, 1 також здався в полон. Крім іншого, ВСУ ліквідували 19 одиниць техніки:

відео дня

1 танк

3 ББМ

2 артсистеми

12 БпЛА

1 одиницю спецтехніки

16 одиниць військової техніки також пошкоджено

До того ж, Тарнавський повідомив про наступальні дії ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Тарнавський про ситуацію під Авдіївкою / колаж: Главред, фото: скріншот телеграм

Ситуція на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, розвідувальний центр Сил оборони Естонії повідомив, що незважаючи на великі щоденні втрати, російські війська продовжують основний удар в районі Авдіївки і Мар'їнки як і раніше.

Незважаючи на це, британські військові аналітики повідомляють, що під Авдіївкою РФ несе особливо важкі втрати, російські сили втрачають "від 500 до 1000 осіб на день".

Також відомо, що російські окупанти готуються до проведення третьої хвилі наступу на Авдіївку. Вони хочуть оточити місто, а українські військові готуються протистояти ворогові. Про це розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупуню. Він додав, що окупанти зараз використовують піхоту, але під час третього наступу можуть застосувати багато військової техніки.

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