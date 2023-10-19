Наближається позиційна війна: експерт дав невтішний прогноз боїв в Україні

Зростає кількість прихильників "мирного врегулювання" війни в Україні. Україні ж необхідно піднімати ВПК.

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ЗСУ все ще зберігають певні потенціали і продовжують наступ / Колаж: Главред, фото: 53-окрема механізована бригада, командування Об'єднаних сил ЗСУ

Війна в Україні переходить до позиційного характеру, оскільки наступальні можливості обох сторін практично вичерпуються.

Як розповів в інтерв'ю Главреду політичний аналітик Олександр Кочетков, ЗСУ все ще зберігають певні потенціали, продовжують наступ, Росія робить спроби наступу в напрямку Куп'янська або контрнаступу в районі Авдіївки і Бахмута, але це в найближчий місяць буде вичерпано.

"Тому війна переходить до позиційного характеру, а це означає, що на нас будуть ще менше звертати уваги. І це робить певні переговори з агресором імовірнішими. Тобто до того вони були менш ймовірними або були на наших умовах за умови успішнішого наступу. Тому зараз будуть пробувати заморожувати війну - китайці це підтримають, зараз все йде до цього", - вважає Кочетков.

Але експерт упевнений, що гра не закінчена - у будь-який момент може пролетіти "чорний лебідь".

"Ми ж не очікували того, що буде відбуватися на Близькому Сході. Можуть статися події і іншого характеру. Тому що триває екзистенціальний конфлікт України і Росії, тобто на знищення, коли повинен залишитися тільки один. І тут може статися все, що завгодно", - сказав він.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Кочеткова Главреду:

Але Кочетков упевнений, що найбільш ймовірний сценарій - певна заморозка, Мінськ-3 або Анкара-1.

"Якщо виникне пауза, постане питання - хто краще нею скористається, щоб збільшити власні можливості для настання. Ця війна повинна буде виграватися саме наступом - просто обороною цю війну на знищення виграти не можна", - додав він.

Кочетков підкреслив, що Україні належить ще звільняти власні території, а для цього необхідно піднімати власну промисловість і створювати можливості для наступу власним коштом.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков-аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ" Південне " та заступник керівника прес-служби президента України.

Війна в Україні - останні новини

Російська окупаційна армія активізувала свої штурми не тільки в районі Авдіївки та Куп'янська, але і також поблизу Мар'їнки. Українські військові дають відсіч ворогу і продовжують тиснути на загарбників на двох ділянках фронту.

Росіяни хочуть захопити Авдіївку з трьох причин. Зокрема, окупація міста, зазначив боєць "Легіону Свобода" майор МВС Максим Морозов, відкрила б шлях для ворога в подальшому просуванні на Нью-Йорк, Костянтинівку і Покровськ.

Нагадаємо, під Авдіївкою окупанти епічно програли бій ЗСУ. Наступ російських військ на північному фасі Авдіївського виступу закінчився для ворога розбитою технікою та двохсотими, кількість яких вимірюється сотнями. Як проаналізували супутникові знімки поля бою OSINT-аналітики спільноти DeepState, на зазначеній ділянці ЗС РФ втратили 63 одиниці військової техніки.

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