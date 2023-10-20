УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Загроза Третьої світової: експерт назвав країну, з якої може початися глобальний конфлікт

Анна Ярославська
20 жовтня 2023, 01:33
Розростання напруженості на Близькому Сході - це не привід для Третьої світової війни, вважає Олександр Кочетков.
Олександр Кочетков, ВСУ
Олександр Кочетков вважає, що Третя світова війна почнеться в Європі, а не на Близькому Сході / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Війна на Близькому Сході навряд чи стане поштовхом до розгортання Третьої світової. Якщо такий масштабний конфлікт і трапиться, то вище ризик того, що почнеться він з України. Така думка в інтерв'ю Главреду озвучив політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Звичайно, якщо є якісь конфлікти, то ймовірність розростання існує. Але в даному випадку вона мінімальна. Це як з вулканічною діяльністю: є вулкан, який потихеньку димить, потім виверження, далі знову вщухає і димить. Але цей процес не припиняється повністю, і час від часу має якісь серйозні наслідки, як виверження Везувію", - сказав Кочетков.

За його словами, арабо-ізраїльський конфлікт на Близькому Сході має тисячолітню історію й тенденцію до продовження ще принаймні сотню років. Вся справа в тому, що релігійні протиріччя вкрай важко прибрати, але і ресурсів для ведення потужної війни там особливо немає.

"Тобто цей конфлікт, внутрішній для Близького Сходу, навряд чи втягне до себе ту саму Європу. Сполучені Штати можуть втрутитися, але теж локально, і це не буде поширено на інші частини планети", - сказав аналітик.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Кочетков вважає, що загострення може бути, але воно локалізується саме на Близькому Сході та можливо зачепить ближні країни – ОАЕ, Саудівську Аравію.

"Тому крім мусульманських фанатиків та Ізраїлю, які змушені захищатися, воювати ніхто не хоче. Тому це розростання напруженості, але не привід для Третьої світової. На жаль, Третя світова якщо й почнеться, то в Європі", - вважає Кочетков.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, чи є ризик того, що Третя світова може початися з України, аналітик відповів так: "Ми найбільш близькі до цього".

Дивіться інтерв'ю Олександра Кочеткова Главреду:

Як повідомляв Главред, керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов нещодавно заявив, що світова спільнота досить швидко наближається до глобальної війни (за типом Третьої світової).

"Це моя суб'єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які на перший погляд здаються регіональними, крім України, але всі вони пов'язані між собою одними і тими ж країнами, які залучені в ці процеси. Тож, я вважаю, що все ж ми досить швидко наближаємося до глобальної війни", ‒ сказав він.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Олександр Кочетков новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Шторм затягується: Україну 3 дні труситиме майже 6-бальна магнітна буря

Шторм затягується: Україну 3 дні труситиме майже 6-бальна магнітна буря

01:05 Синоптик
Далекобійні спроможності будуть посилені: Зеленський провів переговори з Байденом

Далекобійні спроможності будуть посилені: Зеленський провів переговори з Байденом

22:23 Україна
США передадуть Ізраїлю десятки тисяч снарядів, призначених Україні - ЗМІ

США передадуть Ізраїлю десятки тисяч снарядів, призначених Україні - ЗМІ

21:46 Світ
Всі головні новини

Останні новини

03:02

Експерт пояснив, чи буде Китай допомагати Путіну отримувати зброю з Північної Кореї

02:30

Ситний курячий суп всього з шести інгредієнтів: рецепт для ледачихВідео

02:03

Леся Нікітюк поділилася потаємними бажаннями в пікантній сукні-сітці

01:33

Загроза Третьої світової: експерт назвав країну, з якої може початися глобальний конфліктВідео

01:05

Шторм затягується: Україну 3 дні труситиме майже 6-бальна магнітна буря

Росія ризикує залишитися без іранських ракет і озброєнь через війну в Ізраїлі – ЖдановРосія ризикує залишитися без іранських ракет і озброєнь через війну в Ізраїлі – Жданов
19 жовтня, четвер
23:45

Експерти назвали "гламурне" ім’я для дівчинки, яке стане популярним у 2024 році

23:08

59-річна зірка "Друзів" назвала саму марну б'юті-процедуру

22:59

"Денацифікувати" Україну: співробітник ТЦК виправдовував окупантів, за що поплатився

22:42

Тест на уважність: чи знайдете коханого дівчини на картинці за 20 секунд

Реклама
22:23

Далекобійні спроможності будуть посилені: Зеленський провів переговори з Байденом

21:53

"Її зовсім приберуть з ЄС": Кочетков прокоментував антиукраїнську позицію УгорщиниВідео

21:46

США передадуть Ізраїлю десятки тисяч снарядів, призначених Україні - ЗМІ

21:31

Максим Галкін виїхав з Ізраїлю на Кіпр

21:02

Реальна ціль Путіна: Михайло Подоляк пояснив причину нового наступу росіян

20:59

Під самим боком росіян: Залужний побував на найгарячіших ділянках фронтуВідео

20:45

Купа квартир і машин: ще одного одеського воєнкома спіймали з майже 50 млн грн

20:17

Панічні атаки та несамовита агресія: Путін став особливо небезпечним - опозиціонер

20:07

Режисер-воїн Олег Сенцов отримав поранення на фронті

19:58

У Пермі від Путіна сховали гаражі і "лежачих поліцейських"

19:47

500 боєголовок: Китай різко наростив ядерну зброю за останній рік - Пентагон

Реклама
19:19

Буде дощ і шалений вітер: в Україну увірветься дуже сильний шторм

19:16

"Я більш ніж обурений": Шольц розізлився на Путіна та вщент його розкритикував

19:14

Дивно, але геніально: навіщо люди заморожують памперс

19:12

Ракети Taurus для України: посол повідомив про остаточне рішення Німеччини

19:10

Як поява ATACMS в Україні затиснула росіян в рамкиПогляд

18:58

"Росіяни потрапляють у пастки ЗСУ": полковник розповів про ситуацію на Куп'янському напрямку

18:39

Бабусин метод працює: як очистити каструлю корвалоломВідео

18:32

Сім'я проситиме добавки: рецепт сендвіча з усього, що є вдома

18:17

В українській мові є аж 4 слова на букву "и": Авраменко неабияк здивував поясненням

18:06

Все горить і димить: ЗСУ знищили величезний польовий склад окупантів

18:01

УПЦ МП - ефективна зброя Росії зі знищення нашої країниПогляд

17:53

Як видалити жирні плями, які не відпираються: засоби, які творять чудеса

17:37

ЗСУ відходять, а потім знищують росіян артою: в РФ занили через невдачі під Авдіївкою

17:34

Субсидії перерахують автоматично: у Пенсійному фонді повідомили кому пощастить

17:08

У Пашиняна готують "ляпаса" Путіну і поставили ультиматум пропаганді Росії

16:57

Розкрито потужні втрати РФ унаслідок ударів ATACMS по аеродрому в Луганську

16:57

Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька виходить заміж

16:56

Відразу кілька напрямків: в ЗСУ повідомили про потужний прорив в районі Бахмуту

16:30

Ракети Taurus на 500 км для України: у Бундестазі "викликали на килим" Шольца

16:29

"Світ втомився від української влади": експерт - про те, що робити, щоб США не зменшили допомогу

Реклама
16:13

Найбільша втрата росіян: Путін прийняв нове рішення після удару по Луганську

16:13

Які насправді легкі курця: нескладна інформація здивують результатом

16:10

Недавно одружилися, йому було 23, їй – 20: ракета РФ вбила в Запоріжжі молоде подружжяФото

16:05

Інна Мірошниченко почала усиновлення четвертої дитини: "Є місце в серці"

16:00

РФ може готувати "жест доброї волі" в Криму: партизани розповіли про шалену паніку

15:49

ЗСУ розбили броньований "кулак" РФ під Авдіївкою: ГУР підтверджує втрати ворога

15:42

"Українська команда" забезпечила дронами-камікадзе загін "Омега"

15:41

Україна отримає ще більше ATACMS, ціль - ракети з дальністю на 300 км - Кулеба

15:41

Оборонці Авдіївки отримали партію FPV-дронів за сприяння Favbet Foundation

15:35

Рахунки за світло будуть менше: який обігрівач найекономічніший

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Мода та краса
Мода 2023Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти