Загроза Третьої світової: експерт назвав країну, з якої може початися глобальний конфлікт

Розростання напруженості на Близькому Сході - це не привід для Третьої світової війни, вважає Олександр Кочетков.

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Олександр Кочетков вважає, що Третя світова війна почнеться в Європі, а не на Близькому Сході / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Війна на Близькому Сході навряд чи стане поштовхом до розгортання Третьої світової. Якщо такий масштабний конфлікт і трапиться, то вище ризик того, що почнеться він з України. Така думка в інтерв'ю Главреду озвучив політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Звичайно, якщо є якісь конфлікти, то ймовірність розростання існує. Але в даному випадку вона мінімальна. Це як з вулканічною діяльністю: є вулкан, який потихеньку димить, потім виверження, далі знову вщухає і димить. Але цей процес не припиняється повністю, і час від часу має якісь серйозні наслідки, як виверження Везувію", - сказав Кочетков.

За його словами, арабо-ізраїльський конфлікт на Близькому Сході має тисячолітню історію й тенденцію до продовження ще принаймні сотню років. Вся справа в тому, що релігійні протиріччя вкрай важко прибрати, але і ресурсів для ведення потужної війни там особливо немає.

"Тобто цей конфлікт, внутрішній для Близького Сходу, навряд чи втягне до себе ту саму Європу. Сполучені Штати можуть втрутитися, але теж локально, і це не буде поширено на інші частини планети", - сказав аналітик.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Кочетков вважає, що загострення може бути, але воно локалізується саме на Близькому Сході та можливо зачепить ближні країни – ОАЕ, Саудівську Аравію.

"Тому крім мусульманських фанатиків та Ізраїлю, які змушені захищатися, воювати ніхто не хоче. Тому це розростання напруженості, але не привід для Третьої світової. На жаль, Третя світова якщо й почнеться, то в Європі", - вважає Кочетков.

Відповідаючи на уточнююче запитання про те, чи є ризик того, що Третя світова може початися з України, аналітик відповів так: "Ми найбільш близькі до цього".

Дивіться інтерв'ю Олександра Кочеткова Главреду:

Як повідомляв Главред, керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов нещодавно заявив, що світова спільнота досить швидко наближається до глобальної війни (за типом Третьої світової).

"Це моя суб'єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які на перший погляд здаються регіональними, крім України, але всі вони пов'язані між собою одними і тими ж країнами, які залучені в ці процеси. Тож, я вважаю, що все ж ми досить швидко наближаємося до глобальної війни", ‒ сказав він.

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