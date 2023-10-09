"Темна і дика країна": РФ повинна понести показове покарання – Данілов

Видно системну спробу переписати принципи світового існування, впевнений секретар РНБО.

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Олексій Данілов нагадав про відповідальність РФ за розв'язування війни / Колаж: Главред, фото: РНБО, УНІАН

Терористична атака на Ізраїль не була випадковістю, а вона стала логічним продовженням війни, оголошеної авторитаризмом системі, створеній Заходом, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Трагедія Ізраїлю допомагає світу нарешті зрозуміти, з чим він зіткнувся, і по-новому оцінити роль і значення України в її боротьбі проти Росії", - пише він у колонці на Українській правді.

Секретар РНБО впевнений: те, що раніше могло здатися як прояв локальної агресії і регіонального конфлікту в разі української війни, зараз виглядає як системна спроба переписати принципи світового існування.

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"Росія, що внаслідок властивої їй темності та дикості стала фронтменом країн, які прагнуть авторитарного реваншу, має понести показове покарання й отримати таку поразку, яка б стала надійним запобіжником для інших охочих кинути виклик демократії", - говорить український чиновник.

Він упевнений, що події 7 жовтня повинні каталізувати процеси прискорення прийняття рішень надання Україні ресурсів, необхідних для перемоги, в іншому випадку війни і штучно розгорілися конфлікти будуть поширюватися зі швидкістю лісової пожежі до тих пір, поки світ не зануриться в морок Третьої світової.

"Боротьба стає не з метою захистити одну країну, інтересами якої при певних обставинах можна і пожертвувати, а боротьба розгортається за власне виживання Заходу як проєкту, якому кинутий виклик", - додав Данілов.

Раніше Данілов пояснив, коли Кремль може завдати удару. РФ продовжує ігнорувати норми міжнародного права, і порушує закони, нагадав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Данілов різко розніс ядерні загрози Росії. Агресор Росія в розпачі і не знає, що робити – Москві нічого не залишається, крім демонстрації подібної риторики, сказав Олексій Данілов.

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