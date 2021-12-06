Вимагають 7 мільйонів гривень: у Харкові школи опинилися під ударом через масове мінування

Мінування в Харкові / УНІАН

У Харкові масово замінували учбові заклади. Як повідомляє поліція Харківської області, правоохоронцям надійшло повідомлення про мінування.

Тепер вибухотехніки перевірять всі школи міста.

Повідомляється, що від оператора "102" надійшло повідомлення про закладення вибухівки у шести школах Харкова.

"За розпорядженням начальника ГУНП в Харківській області перевірка на наявність вибухівки проводиться у всіх школах міста", - йдеться в повідомленні.

Інформація зареєстрована в єдиному обліку територіальних підрозділів поліції, триває перевірка.

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Як пише місцеве видання Редпост, листи із загрозою вибуху отримали сім шкіл, а мінер вимагає перевести 7 млн гривень на два телефонні номери, оскільки нібито встановив міни на території шкіл.

читайте такожУ Полтавській області першокласник "замінував" гімназію

Нещодавно українськими містами прокотилася хвиля "замінувань" В Одесі через повідомлення аноніма перевіряли аеропорт. А в столиці - Центральний, Південний і Дарницький вокзал. Ніякої загрози фахівці не виявили.

У Львові також через помилкове повідомлення про вибухівку довелося евакуювати більше тисячі людей. А в Харкові через погрози вибуху з двох навчальних закладах вивели кілька сотень учнів і педагогів. Псевдомінерів розшукують. За неправдиві повідомлення про вибухи їм загрожує до 8 років в'язниці.

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