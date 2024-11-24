Розформування ТЦК та СП в Україні: в Раді зробили різку заяву

В Раді наголосили, що рекрутинг по масштабах мобілізації наразі не може компенсувати мобілізаційні заходи, якими займаються працівники ТЦК та СП.

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В Раді різко відрегували на ідею розформувати ТЦК / Колаж Главред, фото УНІАН

Про що сказав Веніславський:

ТЦК та СП на 95-98% забезпечують поповнення української армії

Розпуск ТЦК та СП під час війни - це гра проти України та її суверенітету

Пропозиції народних депутатів щодо розформування ТЦК та СП та створення на основі їхніх працівників 10 бригад виглядають щонайменше непродуманими і завдають шкоди національній безпеці та обороні України. Про це в інтерв’ю NV заявив народний депутат, член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він зазначив, що наразі ТЦК та СП забезпечують 95–98% виконання мобілізаційних заходів, необхідних для формування нових резервів.

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"В умовах війни заявляти про необхідність розпустити ТЦК, замінити їх якими би то не було альтернативними формами залучення громадян до Збройних сил, з огляду на практику, — це точно гра проти України, проти нашої незалежності, державного суверенітету", - зазначив він.

Веніславський підкреслив, що, попри підтримку рекрутингу, нині він не здатний замінити мобілізаційні заходи, які здійснюють ТЦК.

На його думку, після завершення війни необхідно розробити та впровадити моделі, що стимулюватимуть громадян добровільно вступати до лав Збройних сил та інших структур сектору безпеки й оборони.

Водночас за його словами, нинішній законодавчий дозвіл на рекрутинг не може компенсувати масштабів мобілізації, що наразі виконуються ТЦК СП. Веніславський також зазначив, що, за даними представників військового командування, які озвучуються в закритому режимі, 95–98% мобілізації забезпечують саме ТЦК, тоді як рекрутинг відповідає лише за два-три відсотки.

Він підсумував, що розпуск ТЦК під час війни є неприпустимим і прирівняв такі дії до зради.

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Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, згідно з постановою Кабінету Міністрів № 1332 від 22 листопада 2024 року, відстрочки від мобілізації, які раніше були видані Міністерством економіки чи через портал "Дія", залишатимуться чинними лише до 28 лютого 2025 року.

Голова освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак повідомив, що у 2025 році аспіранти, які вступатимуть на контрактну форму навчання, ймовірно, не отримуватимуть права на відстрочку від мобілізації. За інформацією МОН, аспіранти на контракті зможуть навчатись лише на заочній або вечірньій формі навчання, що, відповідно до законодавства, не передбачає можливості для відстрочки.

Крім того, з 1 грудня уряд запроваджує нові підходи до звільнення працівників від мобілізації. Зміни торкнуться критеріїв присвоєння підприємствам статусу "критично важливого", врахування рівня заробітної плати, а також регіональних і галузевих особливостей. Про це заявив заступник міністра економіки Віталій Кіндратієв в інтерв'ю для Forbes Ukraine.

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Хто такий Федір Веніславський? Фе́дір Володи́мирович Венісла́вський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія. Представник Президента України Володимира Зеленського у Конституційному Суді України (3 червня 2019 — 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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