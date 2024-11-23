Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Працівник ТЦК піймали на купівлі собі двох машин майже задарма

Ангеліна Підвисоцька
23 листопада 2024, 23:59
133
Дмитро Некраш раптово придбав собі Porsche Cayenne, хоча отримує лише зарплату, а його дружина не працює.

ТЦК, машина
Співробітника ТЦК піймали на купівлі дорогої машини / Колаж: Главред, фото: УНІАН, auto.ria

Працівник Білоцерківського РТЦК та СП Дмитро Некраш раптово придбав собі Porsche Cayenne 2011 року. При цьому офіційний його дохід складається лише із зарплати з військкомату та пенсія члена родини. Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на декларацію.

Повідомляється, що Некраш нібито придбав автомобіль за 7,3 тисяч доларів, що у три рази менше ринкової ціни. На сайтах з продажу авто в середньому вартість такої машини встановлена на рівні 21 тисячі доларів.

відео дня

У декларації також вказано, що в нього є земельна ділянка та ще один автомобіль, придбаний у 2023 році - КІА K5 2015. Цікаво те, що Некраш нібито купив цю машину за 3 тисячі гривень, що у 150 разів менше, ніж ринкова ціна - 450 тисяч гривень.

Слід зазначити, що Некраш багато років працює у військкоматах. Ще у 2016 році він був головним спеціалістом відділення комплектування Володарського районного військового комісаріату. Згодом він став експертом експертної групи аналізу та контролю Директорату моніторингу та контролю, а з 2018 року працює у Київському обласному військовому комісаріаті.

Дмитро Некраш не вказав у декларації за 2023 рік інформацію про грошові активи чи депозити. Його дружина не працює. Сам він отримує зарплату у розмірі 28,1 тисяч гривень та пенсію невизначеного члена родини у розмірі 2,9 тисячі гривень.

Затримання посадовців МСЕК - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Кропивницькому "на гарячому" спіймали хірурга та за сумісництвом члена ВЛК. Він отримував гроші за безпідставне визнання призовника непридатним до служби.

Посадовицю Центральної медико-соціальної експертизи (МСЕК) затримали на хабарі за сприяння в оформленні інвалідності за 2 тис. доларів для звільнення від військової служби.

29 жовтня ДБР викрило в одеській обласній МСЕК багатомільйонну схему заробітку на встановленні фіктивної інвалідності військовозобов’язаним. Організована група лікарів допомагала здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, які давали МСЕК підстави визнавати непридатність до військової служби.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

військкомати ТЦК та СП
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна може отримати ракети JASSM: США близькі до ухвалення рішення - Reuters

Україна може отримати ракети JASSM: США близькі до ухвалення рішення - Reuters

00:16Україна
Працівник ТЦК піймали на купівлі собі двох машин майже задарма

Працівник ТЦК піймали на купівлі собі двох машин майже задарма

23:59Україна
"Співробітники посольств їдуть з Києва": у ЦПД пояснили, що відбувається

"Співробітники посольств їдуть з Києва": у ЦПД пояснили, що відбувається

23:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриє потепління: синоптикиня назвала дату

Україну накриє потепління: синоптикиня назвала дату

Треба знайти 6 відмінностей за 12 секунд: впорається лише людина із "зором орла"

Треба знайти 6 відмінностей за 12 секунд: впорається лише людина із "зором орла"

Гороскоп на завтра 24 листопада: Дівам - несподіваний дохід, Козерогам - велика удача

Гороскоп на завтра 24 листопада: Дівам - несподіваний дохід, Козерогам - велика удача

РФ скоро може знову запустити ракету "Орєшник": аналітики назвали цілі ворога

РФ скоро може знову запустити ракету "Орєшник": аналітики назвали цілі ворога

Хто найімовірніше отруїв Ющенка: розвідка США нарешті розсекретила документ

Хто найімовірніше отруїв Ющенка: розвідка США нарешті розсекретила документ

Останні новини

00:16

Україна може отримати ракети JASSM: США близькі до ухвалення рішення - Reuters

23 листопада, субота
23:59

Працівник ТЦК піймали на купівлі собі двох машин майже задарма

23:23

"Співробітники посольств їдуть з Києва": у ЦПД пояснили, що відбувається

22:48

В Курську потужна "бавовна": росіяни істерично скаржаться на ракетну атакуФотоВідео

21:26

ППО протримається 3 місяці: Залужний заявив, що Захід не готовий до війни з РФ

Бронювання по-новому, тисяча Зеленського і подорожчання продуктів: що змінюється з 1 грудня для українцівБронювання по-новому, тисяча Зеленського і подорожчання продуктів: що змінюється з 1 грудня для українців
21:09

"Генерали повинні бути в окопах": Зеленський - про зміни управління в ЗСУ

20:12

Світло не вимикатимуть: в Україні достроково скасували графіки - Укренерго

20:09

Не впорався: принц Вільям прокоментував хворобу батька і дружини Кейт

19:44

Снігопади та штормовий вітер: синоптик назвала дату, коли прийде потепління

Реклама
19:39

РФ готувала новий геноцид українців: в ГУР розповіли про "розстрільні списки"

19:20

Тепер офіційно: Україна може атакувати РФ ракетами SCALP — МЗС Франції

19:09

Світло майже не вимикатимуть: якими будуть графіки вимкнення світла 24 листопада

18:55

Путін і його шантаж Заходу: для чого була проведена "психологічна атака"?Погляд

18:21

Не лише вчителям: кому ще з 1 січня нараховуватимуть доплату до зарплати

18:16

"Є шанси завершити війну у 2025 році": Зеленський - про пропозиції Трампа

17:58

В окупантів "горять" дедлайни: Зеленський розкрив наміри Кремля щодо Курщини

17:50

Хоче українські метали: Трамп може домовитись про "вигідну" мирну угоду - Bild

17:39

"З’явився ступор": Залужний шокував прогнозом "потужного прориву" РФ

17:28

"Путін не зупиниться": соратник Трампа розкритикував ідею мирних переговорів з РФ

16:55

Чи можна займатися прибиранням цього дня: суворі прикмети 24 листопада

Реклама
16:47

Знущається: у мережі обговорюють, як Гаррі ставиться до Меган Маркл

16:40

Війська КНДР скоро воюватимуть проти України: очільник Пентагону розкрив план РФ

16:38

Чому пляшки для вина мають увігнуте дно: експерти розкрили давню таємницю

16:00

Хто найімовірніше отруїв Ющенка: розвідка США нарешті розсекретила документ

15:56

РФ тестує ракету "Кедр": існує загроза повторного удару по Україні - експерт

15:17

Достатньо добрі перспективи: експерт порадував, що відключень світла стане менше

15:02

Як "скинути" пару кілограмів: стиліст назвала речі, які роблять фігуру стрункішою

15:02

Чому набирається вага взимку і що з цим робити: Марина Боржемська розкрила секрет

14:36

Україну накриє потепління: синоптикиня назвала дату

14:17

Невже через хворобу: поведінка Путіна здивувала журналістів - що помітили в Bild

14:17

Який вигляд має співачка Катя Chilly: куди вона зникла

14:02

Де заховався собака: лише одиниці знайдуть його серед овець за 5 секунд

14:00

Мінус солдати КНДР та генерал: зʼявились подробиці удару ракетами Storm Shadow

13:47

Ситуація на ЗАЕС - небезпечна : міністр енергетики попереджає про загрозу

13:33

Роздав найцінніше: як Путін подякував корейцям за участь у війні - аналітики здивували

13:30

Путін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФ

12:48

Армія РФ готується до нового наступу: партизани назвали ймовірний напрямок

12:36

Що можна і що заборонено носити дівчатам невисокого зросту: топ-10 правилВідео

12:26

Злетить у ціні через попит: експерт сказав, яким буде курс долара в грудні

12:22

Деякі відстрочки від мобілізації втрачають чинність 28 лютого - постанова Кабміну

Реклама
11:46

Ціни на продукти в грудні: чи варто очікувати подорожчання товарів перед святами

11:37

"РФ накриють одразу 2 кризи": заморозки війни не буде, США запустять інший план – ЗагороднійВідео

11:34

Висунули одразу дві жорсткі умови: поляки знову почали забастовку на кордоні

11:10

Дружина Остапчука похвалилася коштовним подарунком

10:52

Ніхто не здогадається, що вони родом з СРСР: як переробити старі ялинкові іграшкиВідео

10:44

В Україні різко зросла ціна на популярний овоч: скільки коштує зараз кілограм

09:58

Прилетіло в районі порту: у Бердянську прогримів сильний вибух

09:50

Небезпечні маневри військ КНДР на Харківщині: в ЗСУ прокоментували ситуацію

09:41

Що вдягати високим дівчатам: 6 базових правил для розкішного виглядуВідео

09:41

Карта Deep State онлайн за 23 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти