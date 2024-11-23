Працівник ТЦК піймали на купівлі собі двох машин майже задарма

Дмитро Некраш раптово придбав собі Porsche Cayenne, хоча отримує лише зарплату, а його дружина не працює.

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Співробітника ТЦК піймали на купівлі дорогої машини / Колаж: Главред, фото: УНІАН, auto.ria

Працівник Білоцерківського РТЦК та СП Дмитро Некраш раптово придбав собі Porsche Cayenne 2011 року. При цьому офіційний його дохід складається лише із зарплати з військкомату та пенсія члена родини. Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на декларацію.

Повідомляється, що Некраш нібито придбав автомобіль за 7,3 тисяч доларів, що у три рази менше ринкової ціни. На сайтах з продажу авто в середньому вартість такої машини встановлена на рівні 21 тисячі доларів.

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У декларації також вказано, що в нього є земельна ділянка та ще один автомобіль, придбаний у 2023 році - КІА K5 2015. Цікаво те, що Некраш нібито купив цю машину за 3 тисячі гривень, що у 150 разів менше, ніж ринкова ціна - 450 тисяч гривень.

Слід зазначити, що Некраш багато років працює у військкоматах. Ще у 2016 році він був головним спеціалістом відділення комплектування Володарського районного військового комісаріату. Згодом він став експертом експертної групи аналізу та контролю Директорату моніторингу та контролю, а з 2018 року працює у Київському обласному військовому комісаріаті.

Дмитро Некраш не вказав у декларації за 2023 рік інформацію про грошові активи чи депозити. Його дружина не працює. Сам він отримує зарплату у розмірі 28,1 тисяч гривень та пенсію невизначеного члена родини у розмірі 2,9 тисячі гривень.

Затримання посадовців МСЕК - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Кропивницькому "на гарячому" спіймали хірурга та за сумісництвом члена ВЛК. Він отримував гроші за безпідставне визнання призовника непридатним до служби.

Посадовицю Центральної медико-соціальної експертизи (МСЕК) затримали на хабарі за сприяння в оформленні інвалідності за 2 тис. доларів для звільнення від військової служби.

29 жовтня ДБР викрило в одеській обласній МСЕК багатомільйонну схему заробітку на встановленні фіктивної інвалідності військовозобов’язаним. Організована група лікарів допомагала здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, які давали МСЕК підстави визнавати непридатність до військової служби.

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