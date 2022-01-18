Трагедія під Черкасами: у холодильній камері знайшли тіла працівників

Під Черкасами загинуло двоє працівників підприємства / УНІАН

Під Черкасами на підприємстві в селі Боровиця трапився груповий нещасний випадок зі смертельним результатом із двома працівниками.

Чоловіків виявили без ознак життя на роботі, повідомили в пресслужбі Управління Держпраці в Черкаській області.

Відомо, що сама трагедія трапилася в неділю, 16 січня. Загиблі працювали електриком та охоронцем на підприємстві ТОВ АПК АЇС, діяльність якого пов'язана з вирощуванням зернових та технічних культур.

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"За інформацією роботодавця, електрика і охоронця підприємства виявили в холодильній камері без ознак життя", - йдеться в публікації.

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Про таку подію у пресслужбі поліції Черкаської області відомостей наразі немає.

Тим часом, розбиратися в причинах і обставинах трагічного інциденту стане новостворена комісія.

"За дорученням Державної служби України з питань праці, Управлінням Держпраці в Черкаській області створено комісію зі спеціального розслідування групового нещасного випадку", - наголошується в повідомленні.

Інші деталі про подію й про самих жертв не вказуються.

Нещасний випадок у Павлограді

РанішеГлавред писав про те, що в Дніпропетровській області в Павлограді стався страшний випадок. На робітника впала стріла крана з бетонною плитою на додачу.

Нещасний випадок стався на території підприємства по вулиці Терешкіна під час транспортування бетонних плит. Стріла крана не витримала і зламалася, впавши на чоловіка, що знаходився під нею.

Потерпілого дістали живим і госпіталізували. Але медики не змогли врятувати його життя. Через 4 години він помер. Чоловікові був 41 рік.

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