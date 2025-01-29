Топчиновника КМДА викрили на фейковій інвалідності заради броні

Протягом 2023-24 років чиновник незаконно отримав 170 тис. грн у вигляді компенсації за нібито "часткову втрату дієздатності".

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У Києві викрили чиновника КМДА на фейковій інвалідності / колаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

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Довідка дозволила чиновнику отримати "бронь" від призову

Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі

Київського чиновника підозрюють у підробці медичних документів для отримання інвалідності для ухилення від мобілізації. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що перший заступник директора одного з департаментів КМДА підозрюється в безпідставному оформленні другої групи інвалідності. Ця довідка дозволила йому отримати "бронь" від призову, а також регулярні соцвиплати від держави, передбачені для такої групи інвалідності.

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Зокрема, протягом 2023-2024 років він незаконно отримав 170 тис. грн у вигляді компенсації за нібито "часткову втрату дієздатності".

Для оформлення фіктивної інвалідності посадовець власноруч підробив дані медичних досліджень, зокрема, "погіршив" показники ехокардіографії, які начебто вказували на важке захворювання серцево-судинної системи. Після чого фігурант передав підробку в одну з міських лікарень столиці, що стало підставою для скерування висновку до МСЕК.

Наразі чиновнику КМДА повідомлено про підозру за чч. 1, 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Наразі також перевіряється інформація про можливу причетність до "схеми" інших посадовців.

Розслідування СБУ та ДБР - останні новини

Як писав Главред, співробітники СБУ затримали головного психіатра Збройних Сил, який є заступником голови Центральної ВЛК. Він вирішував питання про придатність до проходження служби. За матеріалами справи, цей чиновник протягом повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад $1 млн.

Нещодавно в Україні затримали адвоката, який здавав місця зберігання озброєння ЗСУ та коригував ракетні удари ворога по Дніпру. Згодом він намагався виїхати з України. Відомо, що для нанесення максимальної шкоди адвокат передав ФСБ не просто загальні координати підприємства, а й точні позначки розташування технологічних цехів і складів зберігання БПЛА.

Крім того, СБУ та ДБР задокументували злочинні дії трьох посадовців ЗСУ, які не забезпечили належного захисту Харківщини під час наступу ворога у травні 2024 року. Один із підозрюваних припустився низки критичних помилок, зокрема, недостатньо уточнив напрямки головних ударів противника, не організував ефективну підготовку та ведення оборонних дій, не забезпечив своєчасний маневр силами, а також не організував підтримку підрозділів артилерією та авіацією.

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