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Тонни овочів викинули на блокпосту РФ: фермери влаштували протест, бо окупанти не пускали їх у Запоріжжя

3 червня 2022, 10:31

Російські загарбники блокують виїзд вантажівок з фермерськими продуктами на підконтрольні Україні території.

У фермерів здали нерви – викинули тонни овочів просто на блокпосту окупантів/ Telegram Дмитро Орлов

Російські військові на тимчасово захопленій частині Запорізької області не пропускають на підконтрольні Україні території вантажівки, якими фермери хочуть вивезти овочі, які вони виростили.

У місті Василівка у фермерів здали нерви, і вони просто викинули тонни овочів на одному з ворожих блокпостів. Про це розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram.

"У Василівці просто на рашистському блокпості люди були змушені викинути тонни овочів. Орки не пропускають в Запоріжжя автомобілі з товаром, і у водіїв здали нерви...", – розповів Орлов.

Він також оприлюднив фото, на якому видно, що біля блокпоста розкидані огірки, картопля, капуста, кабачки.

У фермерів здали нерви – викинули тонни овочів просто на блокпосту окупантів/ Telegram Дмитро Орлов

Раніше повідомлялося, що у місті Мелітополь на Запоріжжі підірвали авто Mercedes, у якому перебували донька "гауляйтера" Юрія Волжаніна зі своїм чоловіком. Вони обоє отримали поранення.

Нагадаємо, у Путіна відкрито заявили, що планують включити частину українських територій до складу РФ. Йдеться про Херсонську, Запорізьку та окуповані частини Донецької і Луганської областей. Заява про такі плани прозвучала з вуст секретаря генеральної ради "Єдиної Росії" Андрія Турчака.

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