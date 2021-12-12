Тонни фальсифікату і накрутка на продуктах: як обманюють українців перед Новим роком

У магазинах під Новий рік варто бути пильнішими / УНІАН

Напередодні новорічних свят торгові мережі пропонують безліч акцій і передсвяткових розпродажів. Однак дуже частому за таким "жестом" ховається схема шахрайства і обману покупців.

Наприклад, акції на касі може виявитися далеко не тими за цінами, що на прилавках. Тому варто бути дуже пильними при розрахунку.

Як пише OBOZREVATEL з посиланням на слова виконавчого директора спілки споживачів України Максима Несміянова.

На даний момент в Україні масово продають фальсифіковані ікра і алкоголь. Ікра коштує 140 грн за баночку. Вона нібито російського виробництва. Однак експерти з'ясували, що насправді все це – білкова ікра.

"Вам продають не ікру, а підробку. Не справжній алкоголь, а фальсифікат. Дай бог, щоб не сурогат. Від фальсифікату болить голова, а від сурогату люди іноді і вмирають", - говорить Несміянов.

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Також Експерт стверджує, що в більшості випадків фальсифікат продають у звичайних магазинчиках. Великі торгові мережі складають близько 40% загального ринку. 60% ринку-це маленькі магазини, базари, ярмарки, стихійна торгівля.

"Ми були в Запоріжжі. Заходимо в магазин-кілька видів підробленого білоруського масла. Наступний магазин-фета, молочна підробка, наступний – підроблена ковбаса, не вищий сорт, а якийсь м'ясовмісний продукт. Не кава Lavazza, а підробка в старих упаковках. Не оливкова олія, а незрозуміло що. І понеслося", - додав експерт.

Якщо говорити про подарункові набори солодощів, то, як правило, зібрати коробку цукерок самостійно обійдеться на 1/3 дешевше, ніж купити готову упаковку.

Та ж сама ситуація і з цінами на одяг. За словами експертів, напередодні Нового року вона дорожча, ніж зазвичай. Знижки прийдуть під кінець січня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні стрімко зростають ціни на всі продукти і на паливо, в тому числі. Експерти спробували зробити прогноз про те, що ж буде далі, і чого чекати українцям. Однак перспективи, м'яко кажучи, не райдужні.

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