"Кошмарили" позиції ЗСУ на сході: збито ще дві "сушки" окупантів РФ

Літаки РФ завдавали ударів КАБами по позиціях українських захисників, повідомив головком ЗСУ.

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ЗСУ знищили ще два літаки РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense.gov/John Hamilton

У понеділок вранці, 19 лютого, бійці Збройних сил України збили два літаки російських окупантів.

Про новий успіх українських захисників повідомив у своєму Facebook головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його даними, літаки РФ завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях українських захисників.

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"Сьогодні вранці Повітряні Сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ", - написав головком ЗСУ.

Він також уточнив, що внаслідок успішних дій ЗСУ було збито ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, а також винищувач РФ Су-35С.

/ Facebook/CinCAFofUkraine

Подробиці знищення ворожих літаків

Зі свого боку командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук уточнив, що ворожі літаки були збиті на східному напрямку.

"Це наша земля і наше небо", - додав український командир.

/ t.me/s/MykolaOleshchuk

Реакція Офісу президента

На новину про ліквідацію ще двох ворожих літаків також відреагував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Російські літаки активно збиваються на фронті. Це хороші новини", - написав він у Telegram.

Знищення літаків РФ

Раніше повідомлялося про те, що в Маріуполі після вибухів повідомили про падіння літака. В окупованому РФ Маріуполі чули кілька вибухів, повідомив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ знищили три російські літаки. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що на Східному напрямку українські бійці успішно знищили три російські літаки.

Як повідомлялося раніше, у Луганській області, українські військові збили російський літак Су-34.

А в грудні представник ЗС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 були знищені українськими військовими. Ці літаки давно не з'являлися в статистиці втрат РФ.

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