"Тільки в єдності": Зеленський відреагував на удари по Києву та Запоріжжю

Під ранок ворог завдав удару балістикою по центру Києва. А внаслідок обстрілу Запоріжжя постраждали 10 осіб.

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Зеленський відреагував на удари по Києву та Запоріжжю / колаж: Главред

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Ступінь руйнувань у Києві

Ступінь руйнувань у Запоріжжі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Києва та Запоріжжя вранці 18 січня і закликав до тиску на Росію та тих, хто їй допомагає. Про це йдеться в його повідомленні у Facebook.

"Під ранок ворог завдав удару балістикою по центру Києва. Є падіння уламків... Мої співчуття рідним і близьким. Пошкоджено житлові будинки, станцію метро, магазини, кав'ярні та цивільну інфраструктуру. Усі служби продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу", - зазначив глава української держави. відео дня

За його словами, внаслідок обстрілу Запоріжжя постраждали 10 осіб, під завалами можуть перебувати люди. Унаслідок атаки зруйновано інфраструктуру, пошкоджено житло багатьох людей, магазини. Рятувальна операція триває. Зеленський закликав посилити тиск на окупантів і тих, хто допомагає Росії у війні проти України.

"Усі, хто допомагає російській державі в цій війні, мають бути під таким тиском, щоб він був відчутний не менше, ніж ці удари. Ми можемо зробити це тільки в єдності з усім світом", - підкреслив Зеленський.

Удари РФ по Україні 18 січня - що відомо

Нагадаємо, рано вранці 18 січня РФ масовано вдарила по Києву, є загиблі, одна зі станцій метро у вогні. В одному з районів Києва загинули три людини. У вогні одна зі станцій метро, її закрили на вхід і вихід.

Також окупанти вдарили балістикою по Запоріжжю - є руйнування і постраждалі. Шестеро людей постраждали. Одна жінка у важкому стані, ще двоє жінок і троє чоловіків у стані середньої тяжкості.

Як повідомляв Главред, стався масований удар по Україні. У Повітряних силах розповіли, що РФ запустила 4 ракети і 39 дронів - стало відомо, скільки було збито. Окупанти в ніч на суботу масовано атакували Україну ракетами і дронами. У двох містах є руйнування, у столиці три людини загинули.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета - різновид ракетної зброї. Більшу частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні й тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності (250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовуються як стратегічні і оснащуються ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менше ніж півгодини за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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