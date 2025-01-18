Масований удар по Україні: РФ запустила 4 ракети і 39 дронів – скільки було збито

Коротко:
- РФ в ніч на 18 січня запустила по Україні 4 балістичні ракети і 39 дронів
- Було збито 2 ракети і 24 ворожі безпілотники
- 14 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Країна-агресорка Росія здійснила масований удар по Україні у ніч на 18 січня. Під час атаки російські окупанти запустили по нашій державі 39 дронів і 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23.
Силам протиповітряної оборони вдалося збити дві балістичні ракети – обидві на Київщині. Також було збито 24 дрони. 14 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків). Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.
"У ніч на 18 січня 2025 року (із 19:00 17 січня) противник атакував 39-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., а також застосував чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 (пуски із Воронезької та Брянської області обл. – рф.)", – йдеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
"Станом на 08:00 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 на Київщині та 24-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – зазначили у Повітряних силах.
Наслідки удару по Києву – 4 людей загинули
Внаслідок удару по столиці України загинули четверо людей. У Повітряних сих зазначили, що збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста. Було частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін.
Удар по Запоріжжю – 10 людей постраждали
Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, в обласному центру уже відомо про 10 постраждалих внаслідок удару. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. 8 людей госпіталізовані – їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка у важкому стані.
Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини
Нагадаємо, рано вранці 18 січня РФ масовано вдарила по Києву, є загиблі, одна зі станцій метро у вогні. В одному з районів Києва загинули четверо людей. У вогні одна зі станцій метро, її закрили на вхід та вихід.
Також окупанти вдарили балістикою по Запоріжжю – є руйнування і постраждалі. Шестеро людей постраждали. Одна жінка у важкому стані, ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості.
Як повідомляв Главред, РФ завдала удару по Кривому Рогу вдень 17 січня – 4 людей загинули, 3 важкопоранених. Внаслідок атаки пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура.
У Кривому Розі жінку вбило уламками в авто. Ігор поховав свою першу дружину і матір своїх трьох дітей у Херсоні два роки тому, а тепер ворожа ракета вбила у Кривому Розі його другу дружину.
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ОТРК Іскандер
Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.
Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.
На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.
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