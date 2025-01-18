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Масований удар по Україні: РФ запустила 4 ракети і 39 дронів – скільки було збито

Альона Вороніна
18 січня 2025, 09:31оновлено 18 січня, 10:07
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Окупанти в ніч на суботу масовано атакували Україну ракетами і дронами. У двох містах є руйнування, у столиці четверо людей загинули.
Удар по Украине 18 января
Удар по Україні 18 січня/ колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, Нацполіція України

Коротко:

  • РФ в ніч на 18 січня запустила по Україні 4 балістичні ракети і 39 дронів
  • Було збито 2 ракети і 24 ворожі безпілотники
  • 14 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Країна-агресорка Росія здійснила масований удар по Україні у ніч на 18 січня. Під час атаки російські окупанти запустили по нашій державі 39 дронів і 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити дві балістичні ракети – обидві на Київщині. Також було збито 24 дрони. 14 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків). Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

відео дня

"У ніч на 18 січня 2025 року (із 19:00 17 січня) противник атакував 39-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., а також застосував чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 (пуски із Воронезької та Брянської області обл. – рф.)", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 08:00 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 на Київщині та 24-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – зазначили у Повітряних силах.

Наслідки удару по Києву – 4 людей загинули

Внаслідок удару по столиці України загинули четверо людей. У Повітряних сих зазначили, що збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста. Було частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін.

  • Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня
    Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня ДСНС Києва
  • Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня
    Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня ДСНС Києва
  • Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня
    Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня ДСНС Києва
  • Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня
    Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня ДСНС Києва
  • Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня
    Наслідки удару РФ по Києву вранці 18 січня ДСНС Києва

Удар по Запоріжжю – 10 людей постраждали

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, в обласному центру уже відомо про 10 постраждалих внаслідок удару. Двом постраждалим медики надали допомогу на місці ракетного удару. 8 людей госпіталізовані – їм від 28 до 69 років. 48-річна жінка у важкому стані.

  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 18 січня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 18 січня Запорізька обласна військова адміністрація
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 18 січня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 18 січня Запорізька обласна військова адміністрація
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 18 січня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 18 січня Запорізька обласна військова адміністрація
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 18 січня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 18 січня Запорізька обласна військова адміністрація
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 18 січня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 18 січня Запорізька обласна військова адміністрація
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 18 січня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 18 січня Запорізька обласна військова адміністрація
  • Наслідки удару РФ по Запоріжжю 18 січня
    Наслідки удару РФ по Запоріжжю 18 січня Запорізька обласна військова адміністрація
Масований удар по Україні: РФ запустила 4 ракети і 39 дронів – скільки було збито
ОТРК "Іскандер"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Нагадаємо, рано вранці 18 січня РФ масовано вдарила по Києву, є загиблі, одна зі станцій метро у вогні. В одному з районів Києва загинули четверо людей. У вогні одна зі станцій метро, її закрили на вхід та вихід.

Також окупанти вдарили балістикою по Запоріжжю – є руйнування і постраждалі. Шестеро людей постраждали. Одна жінка у важкому стані, ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості.

Як повідомляв Главред, РФ завдала удару по Кривому Рогу вдень 17 січня – 4 людей загинули, 3 важкопоранених. Внаслідок атаки пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура.

У Кривому Розі жінку вбило уламками в авто. Ігор поховав свою першу дружину і матір своїх трьох дітей у Херсоні два роки тому, а тепер ворожа ракета вбила у Кривому Розі його другу дружину.

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ОТРК Іскандер

Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.

Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.

На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

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