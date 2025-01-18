РФ масовано вдарила по Києву, є загиблі, одна зі станцій метро у вогні: подробиці

В одному з районів Києва загинули четверо людей. У вогні одна зі станцій метро, її закрили на вхід та вихід.

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РФ масовано вдарила по Києву 18 січня/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

Окупанти рано вранці 18 січня вдарили по Києву

Уже відомо про чотирьох загиблих і трьох постраждалих

Пошкоджена станція метро "Лук’янівська", вона закрита на вихід та вихід

Країна-агресорка Росія рано вранці в суботу, 18 січня, вдарила по Києву. Внаслідок атаки відомо про чотирьох загиблих і трьох постраждалих. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в під’їзді житлового будинку. Пошкоджені також скляні елементи входу на станцію метро "Лукʼянівська". Її наразі закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції.

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У Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання. Ремонтні бригади прямують на місце.

У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламку, попередньо без займання. Зафіксовано також падіння уламків в Деснянському районі столиці.

За даними ДСНС, в Шевченківському районі столиці ліквідовано загоряння трьох автомобілів, ще 10 автівок зазнали ушкоджень . Часткового руйнування зазнала адміністративна будівля, будівлі бізнес центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель сталась пожежа – її вже локалізовано.

Як повідомляв Главред, РФ завдала удару по Кривому Рогу вдень 17 січня – 4 людей загинули, 3 важкопоранених. Внаслідок атаки пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура.

У Кривому Розі жінку вбило уламками в авто. Ігор поховав свою першу дружину і матір своїх трьох дітей у Херсоні два роки тому, а тепер ворожа ракета вбила у Кривому Розі його другу дружину.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили про небезпеку – у найближчі місяці країна-агресорка Росія зможе застосовувати під час обстрілів понад 1500 дронів-камікадзе.

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Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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