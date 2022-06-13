"Тоді можуть початися мирні переговори": Подоляк назвав завдання "мінімум" і "максимум" для України

Подоляк назвав завдання "мінімум" і "максимум" для України/ УНІАН, скріншот

Війна триватиме стільки, скільки Україні буде потрібно для доказу необхідності відходу РФ з наших територій.

В інтерв'ю білоруському виданню "Дзеркало" радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав цілі України у війні, яку розв'язала Росія.

"Президент запропонував програму мінімум: російські війська відходять до позицій, які вони займали 23 лютого. Після - може початися мирний переговорний процес, де ми обговоримо всі претензії один до одного. Завдання максимум: територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах України, програш Росії та її трансформація. Інакше вона весь час буде перебувати в пропагандистському угарі, реваншистських настроях і постійно прагнути відновити війну з новою інтенсивністю. У цьому проблема", - сказав Подоляк.

Він не може відповісти, коли саме закінчиться війна, але додав, що війна триватиме стільки, скільки Україні буде потрібно на доказ необхідності відходу РФ з наших територій.

читайте також"Апетити не обмежаться Україною": Подоляк про плани Держдуми щодо ЛитвиРаніше Подоляк заявив, що категорично неприпустимими є будь-які розмови щодо підготовки до анексії південних і східних областей України. Різного роду заяви про можливість ослаблення санкцій проти Росії також неприйнятні.

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