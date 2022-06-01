Зеленський керує обороною, використовуючи систему Ставок - Подоляк

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський керує основними блоками - військовим, міжнародним та економічним, використовуючи систему Ставок, розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як підкреслив він в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, діяльність глави держави розділена на певні напрямки.

Існує Військова Ставка верховного головнокомандувача, який займається аналізом оперативно-тактичної обстановки на фронтах.

"Дана Ставка в регулярному форматі координує президента щодо поставок зброї, синхронізує, якщо десь когось треба "піджати" і так далі. Існує також Генеральний штаб", - розповів він.

За словами радника глави ОП, друга Ставка - міжнародна: "Її забезпечує ціла низка людей, оскільки це - постійні протягом дня комунікації з багатьма нашими партнерами для того, щоб десь інтенсифікувати: постачання озброєння, фінансові питання, та ж підтримка вступу до ЄС. Міжнародна Ставка працює дуже інтенсивно. Це постійна організація телефонних дзвінків, включення президента з публічними виступами".

Подоляк каже, що економічна Ставка працює з урахуванням тих чи інших наростаючих кризових проявів, куди входять прем'єр-міністр і перший віце-прем'єр, профільні заступники глави Офісу президента.

Серед іншого, вона займається аналізом "по робочих місцях, стимулювання за рахунок кредитних ресурсів дрібного і середнього бізнесу, по відновленню інфраструктури, логістичних маршрутів і т.д.".

Також існують "окремі процедурні силові Ставки, які займаються попередженням спалахів насильства у зв'язку з військовим часом: мародерства і так далі".

У даній структурі Рада національної безпеки і оборони, як зазначив Подоляк, є ефективним інструментом в частині оцінки ризиків і надання аналітичних і прогностичних матеріалів офісу президента.

Говорячи про главу Офісу Андрія Єрмака, Подоляк навал його "операційним директором президента".

"Єрмак є операційним директором президента. Сюди входить організація і моделювання тих чи інших процесів, коли потрібно вчасно зібрати людей і точно розуміти, хто і яку функцію всередині ставки грає. Єрмак в цьому ефективний. Як операційний директор він точно розуміє, що такі-то конкретні 10 осіб будуть ефективно забезпечувати в міжнародному плані ті чи інші рішення", - сказав Подоляк.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

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Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 29 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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