Постачання західної зброї Україні: в ОП попередили про протидію РФ

Михайло Подоляк / Reuters

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував питання щодо надання Україні зброї західними союзниками.

Як підкреслив він у ході національного телемарафону, все, що потрібно Україні, буде поставлено в будь-якому випадку.

"Може, не так швидко, як хотілося б, а це погано, тому що потрібно якомога швидше, але ми отримаємо, тому що є консенсус антиросійський і проукраїнський в політично-військових елітах заходу", – запевнив представник ОП.

Він також звернув увагу на те, що російські спецслужби не залишають спроб дискредитувати НАТО як постачальника зброї Україні. При цьому РФ прагне створити інформаційний хаос і частково вплинути на західні країни, щоб у них було менше бажання допомагати Києву.

Подоляк додав, що питання надання зброї має бути закрите в інформаційному просторі, поки цю зброю не відправлять на передову.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Німеччина поставить Україні сучасні системи ППО IRIS-T. про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

У своєму виступі в Бундестазі німецький лідер заявив, що за допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації".

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