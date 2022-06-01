Постачання західної зброї Україні: в ОП попередили про протидію РФ

Спецслужби РФ не залишають спроб дискредитувати НАТО як постачальника зброї Україні.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував питання щодо надання Україні зброї західними союзниками.
Як підкреслив він у ході національного телемарафону, все, що потрібно Україні, буде поставлено в будь-якому випадку.
"Може, не так швидко, як хотілося б, а це погано, тому що потрібно якомога швидше, але ми отримаємо, тому що є консенсус антиросійський і проукраїнський в політично-військових елітах заходу", – запевнив представник ОП.
Він також звернув увагу на те, що російські спецслужби не залишають спроб дискредитувати НАТО як постачальника зброї Україні. При цьому РФ прагне створити інформаційний хаос і частково вплинути на західні країни, щоб у них було менше бажання допомагати Києву.
Подоляк додав, що питання надання зброї має бути закрите в інформаційному просторі, поки цю зброю не відправлять на передову.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Німеччина поставить Україні сучасні системи ППО IRIS-T. про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
У своєму виступі в Бундестазі німецький лідер заявив, що за допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації".
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