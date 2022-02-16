Тимошенко показала свіже фото з чоловіком і процитувала Мауглі

Юлія Тимошенко з чоловіком Олександром у День єднання 16 лютого / Фото facebook.com/YuliaTymoshenko

Лідер ВО Батьківщина Юлія Тимошенко опублікувала в соцмережі нове фото з чоловіком Олександром.

На фото в Instagram Олександр та Юлія Тимошенко стоять поруч, тримаючи в руках прапор України. Допис доповнює коротка фраза: "Ми з тобою однієї крові – української!".

Як відомо, сьогодні в Україні відзначають нове свято - День єднання.

Президент України Володимир Зеленський відкрив телемарафон національної єдності з нагоди Дня єднання і звернувся до українців.

Також разом з дружиною Оленою запустив челендж до Дня єднання України.

Глава держави запропонував українцям зробити фото з прапором України, додати хештег #UAразом і опублікувати в соцмережах.

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