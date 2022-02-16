Тимошенко показала свіже фото з чоловіком і процитувала Мауглі

Олександр та Юлія Тимошенко позують поруч, тримаючи в руках прапор України. Фото було опубліковано 16 лютого - в День єднання.
Лідер ВО Батьківщина Юлія Тимошенко опублікувала в соцмережі нове фото з чоловіком Олександром.
На фото в Instagram Олександр та Юлія Тимошенко стоять поруч, тримаючи в руках прапор України. Допис доповнює коротка фраза: "Ми з тобою однієї крові – української!".
Як відомо, сьогодні в Україні відзначають нове свято - День єднання.
Президент України Володимир Зеленський відкрив телемарафон національної єдності з нагоди Дня єднання і звернувся до українців.
Також разом з дружиною Оленою запустив челендж до Дня єднання України.
Глава держави запропонував українцям зробити фото з прапором України, додати хештег #UAразом і опублікувати в соцмережах.
Інші новини:
- Загальнонаціональний телемарафон #UAразом: онлайн-трансляція
- Розкол Батьківщини і домашні клопоти: астролог склав гороскоп Юлії Тимошенко
- "Жінка кохана": Юлія Тимошенко підкорила українців і Павла Зіброва в розкішній сукні-вишиванці
- "Прекрасна робота": хірург оцінив пластику обличчя Юлії Тимошенко
Автор: Анна Багрій