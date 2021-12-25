Юлія Тимошенко підкорила українців і Павла Зіброва у розкішній сукні-вишиванці

Тимошенко у вишиванці викликала фурор у Мережі / Фото instagram.com/yulia_tymoshenko

Юлія Тимошенко привітала християн західного обряду з Різдвом Христовим. 25 грудня політик опублікувала на своїй сторінці в Instagram красиву фотографію у вишиванці, яка підкорила не лише звичайних українців, а й Народного артиста України Павла Зіброва.

На знімку Тимошенко з'явилася в розкішній білій сукні-вишиванці з червоною вишивкою і пишними рукавами. Талію нардеп підкреслила білим поясом. Аутфіт Юлія Володимирівна доповнила низьким хвостом з випущеними спереду пасмами і французьким манікюром.

"Радісних свят! Нехай все буде добре, нехай збуваються мрії!",- підписала фото політик.

Юлія Тимошенко у сукні-вишиванці / Фото instagram.com/yulia_tymoshenko

Варто зазначити, що Тимошенко виглядає на фото дуже свіжо і молодо, що не могли не помітити користувачі соцмережі. У коментарях вони залишили їй багато компліментів: "Дуже красива", "Розкішна сукня", "Ви не лише розумна, але і надзвичайно красива жінка!", "Модель! У вас немає віку!".

Реклама

Не втримався і Павло Зібров. Спочатку артист написав: "Красуня", а потім вирішив додати "Жінка кохана".

Як повідомляв Главред, у листопаді народна обраниця та лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко з'явилася в Раду в білому вбранні, який у соцмережах порівняли з халатом лікаря.

Вам також може бути цікаво: