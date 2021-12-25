Юлія Тимошенко підкорила українців і Павла Зіброва у розкішній сукні-вишиванці

Юлія Тимошенко привітала християн західного обряду з Різдвом Христовим та опублікувала своє дуже красиве фото.
Юлія Тимошенко привітала християн західного обряду з Різдвом Христовим. 25 грудня політик опублікувала на своїй сторінці в Instagram красиву фотографію у вишиванці, яка підкорила не лише звичайних українців, а й Народного артиста України Павла Зіброва.
На знімку Тимошенко з'явилася в розкішній білій сукні-вишиванці з червоною вишивкою і пишними рукавами. Талію нардеп підкреслила білим поясом. Аутфіт Юлія Володимирівна доповнила низьким хвостом з випущеними спереду пасмами і французьким манікюром.
"Радісних свят! Нехай все буде добре, нехай збуваються мрії!",- підписала фото політик.
Варто зазначити, що Тимошенко виглядає на фото дуже свіжо і молодо, що не могли не помітити користувачі соцмережі. У коментарях вони залишили їй багато компліментів: "Дуже красива", "Розкішна сукня", "Ви не лише розумна, але і надзвичайно красива жінка!", "Модель! У вас немає віку!".
Не втримався і Павло Зібров. Спочатку артист написав: "Красуня", а потім вирішив додати "Жінка кохана".
Як повідомляв Главред, у листопаді народна обраниця та лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко з'явилася в Раду в білому вбранні, який у соцмережах порівняли з халатом лікаря.
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