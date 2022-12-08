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"Терористи залишили смертельні пастки": Зеленський пообіцяв, що Росія відповість за мінний терор

8 грудня 2022, 23:40
Глава держави наголосив, що це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти.
'Терористи залишили смертельні пастки': Зеленський пообіцяв, що Росія відповість за мінний терор
Зеленський наголосив, що мінний терор буде одним із пунктів звинувачення Росії / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що мінний терор буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за її агресію. Про це український гарант сказав під час свого традиційного вечірнього відеозвернення.

"Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – саме мінний терор. Який навіть ще жорстокіший та підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти.

Він зауважив, що російські терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток: закопаних "фугасів", розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури. Ідеться про понад 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території.

Загибель поліцейських на каскаді російських мін

У середу, 7 грудня, у Херсонській області на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Окрім того, ще четверо поліцейських отримали поранення. Наразі за їхні життя борються лікарі.

Як зазначив голова Національної поліції України Ігор Клименко, Михайло Куратченко на Херсонщині особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини. Це був "ефективний управлінець, вольовий та сміливий поліцейський, який завжди слідував Присязі".

Ігор Мельник, Сергій Ненада та Вадим Періжок – віддані поліцейські, вірні своїм родинам, службі та Україні.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України
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