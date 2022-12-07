Окупанти залишили після себе підлу пастку: на Херсонщині трагічно загинули четверо поліцейських

Ще четверо правоохоронців отримали поранення. Наразі за їхні життя борються лікарі.

У звільненій Херсонській області загинуло четверо правоохоронців / голова Нацполіції України Ігор Клименко

У середу, 7 грудня, у Херсонській області на ворожих мінах підірвались і загинули четверо поліцейських. Серед загиблих – начальник Нацполіції Черкаської області Михайло Куратченко.

"На Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок", - повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що ще четверо поліцейських отримали поранення. Наразі за їхні життя борються лікарі.

Михайло Куратченко на Херсонщині особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини. За словами Клименка, це був "ефективний управлінець, вольовий та сміливий поліцейський, який завжди слідував Присязі". Ігор Мельник, Сергій Ненада та Вадим Періжок - віддані поліцейські, вірні своїм родинам, службі та Україні.

"Наші колеги виконували свій обов’язок: служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокуповану частину Херсонщини. Щиро співчуваємо сім’ям загиблих. Ми поділяємо ваш біль та глибоко сумуємо разом з вами", - написав голова Нацполіції України.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Крім того, у бою з російськими окупантами загинув журналіст InfoCar і захисник України Микола Рачок - він поїхав на війну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Також ми писали, що в суворих боях з російськими агресорами трагічно загинув легендарний телеведучий музичного каналу М1 Карім Гуламов.

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