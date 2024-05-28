Терор набирає обертів: РФ хоче виробляти 6 тисяч 'Шахедів' щорічно - WSJ

Перехід Москви на безпілотники відбувається завдяки використанню тіньових логістичних мереж Тегерана на додаток до іранських військових технологій.

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Російський завод в Татарстані планує виробляти 6 тисяч ударних безпілотників типу Shahed щорічно / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Російський завод в Татарстані планує виробляти 6 тисяч ударних безпілотників типу Shahed щорічно. Наприкінці квітня він вже випередив свій виробничий графік та поставив 4,5 тисячі дронів, повідомляє The Wall Street Journal.

Виробництво іранських БпЛА Росією розташоване в кількох ангарах в особливій економічній зоні "Алабуга".

"Російські бізнесмени уклали угоду про будівництво цього заводу ще наприкінці 2022 року, коли вони прилетіли до Ірану з вигідною пропозицією у вигляді 1,7 млрд доларів, що частково були сплачені золотими злитками. Відповідно до контракту, завод в "Алабузі" повинен виробляти 6 тисяч "Шахедів" на рік, на додаток до розвідувальних дронів", - зазначає видання. відео дня

До того ж, згідно з даними розвідки, російських військових вже навчають керувати безпілотниками в Сирії інструктори з Революційної гвардії й підтримуваного Іраном бойового угруповання "Хезболла".

Окрім того, в "Алабузі" виробляються розвідувальні безпілотники М3 "Альбатрос". Завдяки їм, як пише WSJ, ворог зміг отримати детальну фоторозвідку українських позицій та пересувань на лінії фронту.

"Росія також виробляє власні боєголовки замість того, щоб чекати на іранські. Це, своєю чергою, також прискорює виробництво боєздатної зброї. Перехід Москви на безпілотники відбувається завдяки використанню тіньових логістичних мереж Тегерана на додаток до іранських військових технологій", - пояснює видання.

Варто підкреслити, що початкове виробництво БпЛА "Альбатрос" значною мірою покладалось на студентів з довколишніх технічних коледжів. Втім, Москві було цього недостатньо, у зв'язку з чим працівників почали шукати в Африці.

"На початку 2023 року російські бізнесмени з "Алабуги" орендували зал у висококласній школі Уганди, зібравши аудиторію з молодих студенток. Останнім запропонували кваліфіковану роботу з оплатою втричі вищою, ніж на їх батьківщині, оплату авіаквитків, безкоштовне проживання й інше", - йдеться в повідомленні видання.

Основні характеристики Shahed / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Ракетні та дронові удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 26 травня близько 16:00 російська окупаційна армія завдала удару по Запорізькому міжнародному аеропорту. Зруйновано будівлю терміналу.

Крім того, країна-агресор РФ у ніч на 26 травня завдала удару по критичній, енергетичній інфраструктурі та військових об'єктах, розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

Також російські окупанти безжально вдарили авіабомбами по "Епіцентру" в Харкові 25 травня, жорстоко вбивши мирних людей. Однак жертв могло бути набагато більше, бо один боєприпас дивом не долетів до "цілі" ворога, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

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