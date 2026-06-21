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Україна позбавляє Росію головної переваги: дрони змінюють хід війни – FT

Віталій Кірсанов
21 червня 2026, 11:46
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З початку повномасштабної війни Росія спиралася на перевагу в живій силі, артилерії та авіації.
Україна позбавляє РФ головної переваги
Україна позбавляє РФ головної переваги / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Темпи просування російських військ помітно знизилися
  • Нинішня тактика військ РФ вже не забезпечує оперативних успіхів
  • Українські удари по логістиці ускладнюють постачання окупантів

Українські технології у сфері безпілотників поступово зводити нанівець традиційні переваги Росії на полі бою, змушуючи Кремль адаптуватися до нових реалій сучасної війни. Про це пише Financial Times, аналізуючи зміни в характері бойових дій та стан російської військової машини.

Показовим прикладом стали удари українських безпілотників по об’єктах у глибині російської території, зокрема по найбільшому нафтопереробному заводу в Москві. Такі атаки демонструють, що Київ зумів істотно наростити можливості далекобійних БПЛА та перенести бойові дії далеко за межі лінії фронту.

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З початку повномасштабної війни Росія спиралася на перевагу в живій силі, артилерії та авіації. Однак розвиток українських безпілотних систем дозволив завдавати ударів по авіабазах, військовій техніці, логістичних об’єктах та нафтовій інфраструктурі на значній відстані від фронту.

При цьому темпи просування російських військ помітно знизилися. За даними видання, з лютого по травень російська армія зайняла близько 164 квадратних кілометрів території, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник перевищував 1 100 квадратних кілометрів.

Експерти зазначають, що нинішня тактика російських військ уже не забезпечує значних оперативних успіхів. Незважаючи на триваючі атаки малими штурмовими групами, насиченість поля бою безпілотниками суттєво обмежує можливості для масштабного наступу.

На думку фахівців, війна поступово переходить у нову фазу, де ключову роль відіграють технології та оператори дронів, а не чисельність військ. Використання роботизованих систем знижує значення традиційної переваги в живій силі та змінює саму логіку ведення бойових дій.

Крім того, українські удари по логістиці ускладнюють постачання російських підрозділів. За інформацією Financial Times, протягом останніх місяців Україна активно атакує транспортні маршрути та склади, що ускладнює доставку палива, боєприпасів і техніки на передову.

Особлива увага приділяється так званому сухопутному коридору до Криму. З травня українські сили регулярно завдають ударів по об’єктах на цьому напрямку, намагаючись порушити постачання російських військ на півдні.

"Зараз ми наносимо удари по вантажівках щодня", — заявив начальник штабу 412-ї дронової бригади "Немезіда" України Артем Беленков.

Через постійну загрозу атак російським логістичним підрозділам доводиться змінювати маршрути руху, використовувати менш помітний транспорт і уникати основних магістралей. Такі заходи не призводять до повного зриву поставок, однак суттєво ускладнюють роботу тилових служб.

На цьому тлі Москва намагається прискорено розвивати власні підрозділи безпілотних систем і розширює набір фахівців у відповідні структури. Однак, як зазначають аналітики, російський оборонний сектор стикається з нестачею кадрів та обмеженими виробничими можливостями.

За оцінками експертів, багато підприємств уже працюють на межі своїх потужностей, а подальше нарощування виробництва вимагатиме значних інвестицій і часу.

Видання також звертає увагу на зростаючу стурбованість російського керівництва технологічним відставанням у окремих напрямках. Під час однієї із зустрічей з військовими президент РФ Володимир Путін зіткнувся з питаннями щодо розвитку вітчизняних аналогів супутникових систем зв’язку та сучасних технологій керування безпілотниками.

Незважаючи на заяви Кремля про збереження переваги, дедалі більше ознак вказує на те, що українські інновації у сфері дронів стають одним із ключових чинників, що впливають на ситуацію на фронті та обмежують можливості Росії реалізувати колишні сценарії ведення війни.

Удари по РФ — новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що українські удари знову досягли Московської області. Зокрема, вдруге за тиждень було вражено Московський нафтопереробний завод. Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ також повідомили, що підрозділи Сил оборони в Московській області РФ повторно завдали удару по Московському нафтопереробному заводу.

Як повідомлялося, ударні безпілотники атакували Москву, а також нафтобазу в Гуково Ростовської області Росії. Крім того, поблизу Шебекіно в Бєлгородській області спалахнула пожежа — ймовірно, на складі з легкозаймистими або горючими матеріалами.

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Про джерело: Financial Times

Financial Times — британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому форматі й присвячена актуальним подіям у сфері бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані у Великій Британії, Сполучених Штатах та континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, що викликає як критику, так і схвальні відгуки, пише Вікіпедія.

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