В ЄС почали таємні переговорки з Кремлем щодо України - чим все закінчилось

В ЄС активізували спроби налагодити контакти з Кремлем для запуску мирних переговорів, однак такі ініціативи не принесли практичних результатів.

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В ЄС зателефонували в Кремль для переговорів - чим все закінчилось / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

Голова Євроради намагався створити канал непублічного зв'язку з РФ

Радник Кошти двічі говорив із чиновником з оточення диктатора Путіна

Спроби Європи налагодити діалог наразі не дали жодного результату

Голова Європейської ради Антоніу Кошта намагався налагодити прямий контакт із Кремлем, щоб наблизити переговори про припинення війни в Україні. Однак ці дипломатичні зусилля не дали результату, адже російський диктатор Володимир Путін не розглядає Європу як повноцінного учасника майбутніх перемовин. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, а також інформоване джерело у владі в коментарі РБК-Україна.

За даними Bloomberg, Антоніу Кошта останнім часом намагався встановити канал зв'язку з Кремлем, прагнучи залучити Путіна до обговорення можливих шляхів завершення війни. Для підготовки такого діалогу головний радник Кошти двічі проводив телефонні переговори з високопоставленим російським чиновником, який входить до найближчого оточення глави Кремля.

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За словами співрозмовників видання, ці контакти були покликані створити умови для більш предметних переговорів у майбутньому. При цьому джерела зазначили, що розмови відбувалися непублічно, а їхні учасники не уповноважені розкривати подробиці.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Європейські столиці водночас вважають, що зараз з'являються чинники, які потенційно можуть підштовхнути Москву до дипломатії. Йдеться не лише про ситуацію на фронті, а й про внутрішній економічний тиск, який продовжує накопичуватися в Росії.

Як зазначає Bloomberg, у Європі звертають увагу на те, що російські війська дедалі важче просуваються вперед, тоді як Україна нарощує удари по військових цілях на території РФ. Крім того, витрати Кремля на ведення війни продовжують зростати, що також розглядається як один із факторів можливих змін.

Водночас високопоставлені європейські чиновники вже координують власні підходи до подальших контактів із Москвою. На їхню думку, війна переходить у нову фазу, тому країнам ЄС необхідно бути готовими до моменту, коли дипломатичне спілкування з Кремлем може активізуватися.

Чи є результат у переговорах з Кремлем

Втім, за інформацією джерела РБК-Україна, спроби окремих європейських представників, зокрема Антоніу Кошти, налагодити діалог із Кремлем наразі не принесли жодного практичного результату. Співрозмовник видання наголошує, що проблема полягає не у відсутності контактів, а в позиції самої російської сторони.

"Путін зневажає Європу і не хоче вести з Європою перемовин", — сказало джерело.

За словами джерела видання, обізнаного з ходом переговорів, Кремль допускає лише обмежену участь європейських представників у майбутньому переговорному процесі. Йдеться не про повноцінне місце за столом переговорів, а лише про можливість долучатися до окремих консультацій другорядного рівня.

"Тому це ще окреме завдання — втримати Європу реально учасницею перемовин", — підсумував співрозмовник видання.

Коли може закінчитись війна - коментар військового

Заступник командира Третього армійського корпусу та командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що у 2026 році Україна може отримати так зване "вікно можливостей" для ведення справедливих переговорів.

За його словами, такого результату можна досягти за умови суттєвого уповільнення дій противника та зростання його втрат, насамперед завдяки технологічній перевазі українських сил.

Він додав, що збереження нинішньої динаміки та ініціативи протягом найближчих щонайменше пів року може стати переломним моментом на користь України.

"Досягнути цього можна за рахунок впровадження технологічного підходу до ведення бойових дій та масштабування ефективних прикладів управління військами, які вже сьогодні є", - підсумував він.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив важливу заяву щодо відмови Кремля від переговорів. Він підкреслив, що відмова Путіна від прямих мирних переговорів суттєво вплине на подальший розвиток дипломатичного процесу та загострить міжнародний тиск на Москву. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, помічник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков під час інтерв'ю заявив про існування закритих каналів зв’язку з Києвом. За його словами, секретні перемовини між Росією та Україною включають участь відомого російського бізнесмена, що свідчить про певний рівень контактів попри офіційну відмову Кремля від переговорів.

Як раніше повідомляв Главред, політолог Ігор Чаленко висловив позицію щодо потенційного формату мирних переговорів. Спікер звернув увагу на складні переговорні механізми за участю європейських країн і закликав профільні відомства негайно втрутитися задля врегулювання поточної ситуації.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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