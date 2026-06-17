Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

В ЄС почали таємні переговорки з Кремлем щодо України - чим все закінчилось

Юрій Берендій
17 червня 2026, 20:23
google news Підпишіться
на нас в Google
В ЄС активізували спроби налагодити контакти з Кремлем для запуску мирних переговорів, однак такі ініціативи не принесли практичних результатів.
В ЄС почали таємні переговорки з Кремлем щодо України - чим все закінчилось
В ЄС зателефонували в Кремль для переговорів - чим все закінчилось / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • Голова Євроради намагався створити канал непублічного зв'язку з РФ
  • Радник Кошти двічі говорив із чиновником з оточення диктатора Путіна
  • Спроби Європи налагодити діалог наразі не дали жодного результату

Голова Європейської ради Антоніу Кошта намагався налагодити прямий контакт із Кремлем, щоб наблизити переговори про припинення війни в Україні. Однак ці дипломатичні зусилля не дали результату, адже російський диктатор Володимир Путін не розглядає Європу як повноцінного учасника майбутніх перемовин. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, а також інформоване джерело у владі в коментарі РБК-Україна.

За даними Bloomberg, Антоніу Кошта останнім часом намагався встановити канал зв'язку з Кремлем, прагнучи залучити Путіна до обговорення можливих шляхів завершення війни. Для підготовки такого діалогу головний радник Кошти двічі проводив телефонні переговори з високопоставленим російським чиновником, який входить до найближчого оточення глави Кремля.

відео дня

За словами співрозмовників видання, ці контакти були покликані створити умови для більш предметних переговорів у майбутньому. При цьому джерела зазначили, що розмови відбувалися непублічно, а їхні учасники не уповноважені розкривати подробиці.

В ЄС почали таємні переговорки з Кремлем щодо України - чим все закінчилось
Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Європейські столиці водночас вважають, що зараз з'являються чинники, які потенційно можуть підштовхнути Москву до дипломатії. Йдеться не лише про ситуацію на фронті, а й про внутрішній економічний тиск, який продовжує накопичуватися в Росії.

Як зазначає Bloomberg, у Європі звертають увагу на те, що російські війська дедалі важче просуваються вперед, тоді як Україна нарощує удари по військових цілях на території РФ. Крім того, витрати Кремля на ведення війни продовжують зростати, що також розглядається як один із факторів можливих змін.

Водночас високопоставлені європейські чиновники вже координують власні підходи до подальших контактів із Москвою. На їхню думку, війна переходить у нову фазу, тому країнам ЄС необхідно бути готовими до моменту, коли дипломатичне спілкування з Кремлем може активізуватися.

Чи є результат у переговорах з Кремлем

Втім, за інформацією джерела РБК-Україна, спроби окремих європейських представників, зокрема Антоніу Кошти, налагодити діалог із Кремлем наразі не принесли жодного практичного результату. Співрозмовник видання наголошує, що проблема полягає не у відсутності контактів, а в позиції самої російської сторони.

"Путін зневажає Європу і не хоче вести з Європою перемовин", — сказало джерело.

За словами джерела видання, обізнаного з ходом переговорів, Кремль допускає лише обмежену участь європейських представників у майбутньому переговорному процесі. Йдеться не про повноцінне місце за столом переговорів, а лише про можливість долучатися до окремих консультацій другорядного рівня.

"Тому це ще окреме завдання — втримати Європу реально учасницею перемовин", — підсумував співрозмовник видання.

Коли може закінчитись війна - коментар військового

Заступник командира Третього армійського корпусу та командир полку "Азов" Максим Жорін заявив, що у 2026 році Україна може отримати так зване "вікно можливостей" для ведення справедливих переговорів.

За його словами, такого результату можна досягти за умови суттєвого уповільнення дій противника та зростання його втрат, насамперед завдяки технологічній перевазі українських сил.

Він додав, що збереження нинішньої динаміки та ініціативи протягом найближчих щонайменше пів року може стати переломним моментом на користь України.

"Досягнути цього можна за рахунок впровадження технологічного підходу до ведення бойових дій та масштабування ефективних прикладів управління військами, які вже сьогодні є", - підсумував він.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив важливу заяву щодо відмови Кремля від переговорів. Він підкреслив, що відмова Путіна від прямих мирних переговорів суттєво вплине на подальший розвиток дипломатичного процесу та загострить міжнародний тиск на Москву. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, помічник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков під час інтерв'ю заявив про існування закритих каналів зв’язку з Києвом. За його словами, секретні перемовини між Росією та Україною включають участь відомого російського бізнесмена, що свідчить про певний рівень контактів попри офіційну відмову Кремля від переговорів.

Як раніше повідомляв Главред, політолог Ігор Чаленко висловив позицію щодо потенційного формату мирних переговорів. Спікер звернув увагу на складні переговорні механізми за участю європейських країн і закликав профільні відомства негайно втрутитися задля врегулювання поточної ситуації.

Інші новини:

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні мирне врегулювання новини України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар та "мінімалка" підуть вгору: уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки

Долар та "мінімалка" підуть вгору: уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки

20:33Економіка
В ЄС почали таємні переговорки з Кремлем щодо України - чим все закінчилось

В ЄС почали таємні переговорки з Кремлем щодо України - чим все закінчилось

20:23Світ
"Не Донбас і не Крим": удар по Лаврі показав головну ціль Кремля у війні, що відомо

"Не Донбас і не Крим": удар по Лаврі показав головну ціль Кремля у війні, що відомо

19:42Війна
Реклама

Популярне

Більше
Головки будуть великими і лежатимуть до весни: чим підживити часник у червні

Головки будуть великими і лежатимуть до весни: чим підживити часник у червні

Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться

Федоров назвав реальну ціль ударів Росії по центру Києва - про що йдеться

Чому в СРСР масово будували саме 9-поверхівки, а не 10: секрет розкрито

Чому в СРСР масово будували саме 9-поверхівки, а не 10: секрет розкрито

Гороскоп на завтра, 18 червня: Тельцям - здобутки, Левам - втрата

Гороскоп на завтра, 18 червня: Тельцям - здобутки, Левам - втрата

Китайський гороскоп на завтра, 18 червня: Тиграм — економія, Драконам — закоханість

Китайський гороскоп на завтра, 18 червня: Тиграм — економія, Драконам — закоханість

Останні новини

20:57

Коли засіб працює правильно: у яких випадках потрібен пом'якшувач тканин

20:46

Підступна головоломка з сірниками, яку школярі розв'язують швидше за батьківВідео

20:33

Долар та "мінімалка" підуть вгору: уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки

20:23

В ЄС почали таємні переговорки з Кремлем щодо України - чим все закінчилось

20:02

Експерти закликали залишати лимони біля вікон у червні: ефект здивує багатьохВідео

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
19:59

7 прихованих ознак, що кіт почувається з вами у повній безпеці: знають не всі

19:42

"Не Донбас і не Крим": удар по Лаврі показав головну ціль Кремля у війні, що відомо

19:27

Конфлікт поколінь — чому старі та "нудні" звички батьків насправді діють

19:19

Сезонне падіння цін на ринку Житомира: які два ключові продукти здешевшали найбільше

Реклама
19:10

Дрони атакують, логістика тріщить: Копитько про нові проблеми РосіїПогляд

19:04

Огірки ростуть кривими не просто так: що слід зробити, щоб врятувати врожайВідео

18:40

Скандал тисячолітньої давнини: що приховували стіни Софії КиївськоїВідео

18:39

Що означає вираз "як об стіну горох": звідки він узявся в українській мові

18:38

Платіжки зростуть у рази: у Рівному можуть змінити тариф на воду

18:35

Чому перець "завмирає" і жовтіє після висадки: 4 фатальні помилки, які гублять урожай

18:33

Росіяни півроку не могли наступати: Україна провела масштабну спецоперацію "Ашан"Відео

18:07

Стара сковорідка просто засяє: який засіб прибере навіть багаторічний нагарВідео

18:00

Далекобійні ракети та ППО будуть виробляти в Україні - ЗМІ розкрили деталі рішення G7

17:45

Початок білої смуги: три знаки зодіаку, які змінять своє життя після 17 червня

17:34

Гороскоп Таро на завтра, 18 липня: Раку — нова подорож, Стрільцю — крок назад

Реклама
17:28

Як у магазині розпізнати якісне вершкове масло: більшість робить одну помилку

17:21

Що робить кіт, коли залишається сам удома — вчені зруйнували головний міфВідео

17:06

Швидко та за копійки: як зробити систему крапельного поливу власноручВідео

17:05

Майбутній королеві зробили пересадку важливого органу — на що вона хворіла

17:03

Долар знову росте: новий курс валют на 18 липня

17:01

В Міноборони розкрили перші деталі реформи ТЦК та СП – що зміниться

17:01

Як правильно називати Катерину українською: не Катя і не "Катюша".

16:50

Гине: у РФ розкрили правду про дочку співака Малікова

16:32

"Для росіян починається пекло": Федоров заінтригував заявою про долю Криму

16:31

У Сумах прогриміла серія вибухів: під ударом був термінал Нової пошти

16:20

Були під суворою забороною в СРСР: три українські слова, які майже зникли з ужитку

16:17

Навіщо класти шматок крейди до посуду: лайфхак із чеських кухонь

16:11

Головний убір із нульових розриває тренди: модні аксесуари літа 2026Відео

16:11

Врятують город від навали слимаків: які кухонні відходи потрібно розсипати на грядках

15:55

Відстеження мобілізованих та призов по-новому: в Міноборони зробили важливу заяву

15:49

Які люди притягують до себе достаток: місяці народження справжніх багатіїв

15:40

Одяг померлої людини — носити чи викинути: що каже церква

15:35

"Не могло бути": Ольга Мартиновська зробила гнівну заяву

15:28

Чому 18 червня не можна скаржитися на свою долю: яке церковне свято

15:20

Оголошено масштабну примусову евакуацію в одному з регіонів України - що відомо

Реклама
15:03

Танкер, мости та інше: Сили оборони потужно вдарили по об'єктах РФ

14:54

Чи можуть магніти на холодильнику збільшити рахунки за світло: відповідь здивуєВідео

14:53

Скільки років насправді знадобиться Україні для вступу в ЄС: посолка дала відповідь

14:47

Телеканал 2+2 ексклюзивно представив серіал "Пригоди козака Виговського" на фестивалі Миколайчук OPEN у Чернівцях

14:46

Прогноз точний на 95%: скільки часу залишилося до кінця світу

14:35

"Накопичення допомагають": Валевська розповіла про заробітки під час війни

14:17

"Є зайві гроші?": відома співачка висловилася про Лавру і потрапила у скандалВідео

14:01

Жінка побачила майбутнє після смерті й злякалася за долю людстваВідео

14:00

23 "Шахеда" атакували Тростянець: місто пережило важку нічФото

13:50

Підступний тест "валить" водіїв на іспиті: хто насправді порушив ПДРВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняУсе про салоКімнатні рослини
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти