"Вікно можливостей": у FT назвали єдиний реалістичний спосіб закінчити війну

Оглядач Financial Times заявляє про реальне вікно можливостей для припинення вогню та пояснює, чому Кремлю вигідне заморожування війни.

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У FT назвали умови перемир’я / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, kremlin.ru

Про що пише Financial Times:

Сучасний етап війни відкриває рідкісну можливість для перемир'я

Росія не перемагає, а її літній наступ зупинено України

Прямі переговори між країнами є найреалістичнішим шляхом до миру

Нинішній етап російсько-української війни відкриває рідкісну можливість для досягнення змістовного перемир'я. Подальший розвиток подій залежить не лише від рішень Кремля, а й від того, чи зможуть західні союзники адаптувати своє бачення завершення конфлікту до нових реалій. Про це повідомив оглядач Financial Times Іван Крастєв, передає УНІАН.

Автор звертає увагу, що сучасні війни дедалі рідше завершуються класичними мирними угодами. На його переконання, зміна природи воєнних конфліктів змушує переосмислити й саму концепцію миру.

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"Реальність така, що навіть якщо шанс на тривалий мир мінімальний, ми не повинні втрачати можливість досягти змістовного перемир’я. Сьогодні мир - це не більше ніж застигла невизначеність. Ми не усвідомлюємо, що коли змінюється характер війни, змінюється і характер миру", — зазначив Крастєв.

Окрему увагу він приділяє нинішньому становищу Росії, вважаючи, що її можливості для продовження війни вже не виглядають безмежними. На думку оглядача, подальша ескалація вимагатиме від Кремля значно дорожчих і ризикованіших рішень.

"Росія зараз не перемагає. Її літній наступ був зупинений технологічною перевагою України, тоді як втрати перевищують можливості Москви мобілізувати нових солдатів. Останній удар України по Москві є чіткою ознакою того, що ми не спостерігаємо глухого кута. Російська економіка переживає спустошення, а громадська підтримка війни помітно падає. Якщо Москва хоче продовжувати свою амбіцію взяти під контроль увесь Донбас протягом наступного року-двох, Путіну доведеться вдатися до масової мобілізації або застосування ядерної зброї. Обидва варіанти мають непередбачувані, якщо не сказати катастрофічні, наслідки", — наголосив Крастєв.

Водночас автор припускає, що припинення бойових дій може бути вигідним і самому Кремлю. Він вважає, що навіть без досягнення заявлених максимальних цілей російське керівництво здатне подати перемир'я як власний успіх, посилаючись на відсутність швидкого вступу України до НАТО та інші політичні фактори.

"Київ також, ймовірно, не наполягатиме на європейських миротворцях. Україні вони просто не потрібні, і, як показує останнє опитування Європейської ради з міжнародних відносин, більшість європейців також не надто зацікавлені в їх відправці", - вказав він.

Чисельність збройних сил країн Європи, які є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Крім того, Москва, за його оцінкою, може розраховувати, що пауза у війні стане інструментом внутрішньої дестабілізації України.

Разом із цим Крастєв переконаний, що Київ також має вагомі причини розглядати можливість припинення вогню. Він наголошує, що, попри успіхи української армії, дедалі більшого значення набувають демографічні та довгострокові наслідки війни.

"Київ виграв війну в одному важливому сенсі. Конфлікт продемонстрував світові, що, всупереч заявам російських націоналістів, українці не є зачарованими росіянами. Україна втратила територію, але її суверенітет було підтверджено. Її армія є однією з найсильніших у Європі, а її оборонний сектор є предметом заздрості всього світу", — сказав Крастєв.

На його думку, перед українською владою дедалі гостріше постає питання не лише оборони держави, а й збереження її людського потенціалу. Оглядач вважає, що затягування бойових дій означає нові людські втрати, поглиблення демографічної кризи та зменшення шансів на повернення громадян із-за кордону, що робить тривалу війну дедалі менш вигідною стратегічно.

Серед ключових чинників експерт також виділяє політичний момент, який може виявитися нетривалим. Він вважає, що шанс на заморожування війни існує вже зараз, однак його легко втратити через нереалістичні очікування Кремля та небажання західних партнерів переглянути традиційні підходи до мирного врегулювання.

"Прямі переговори між росіянами та українцями можуть бути найреалістичнішим способом досягнення того, що сьогодні вважається миром", — підсумував Крастєв.

Путін визнав провали армії РФ - що це означає

Під час святкування дня Росії 12 червня диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін частково визнав труднощі та невдачі російських окупаційних сил. Водночас, за оцінками аналітиків американського Інституту вивчення війни, він не готовий озвучувати реальні масштаби проблем, з якими стикається армія РФ.

Під час зустрічі з військовими Путін визнав, що Україна завдає ударів по російських тилах, заявивши, що такі атаки нібито мають на меті розхитати суспільство та завдати економічної шкоди Росії. Водночас він намагався применшити їх значення, стверджуючи про посилення систем ППО, швидке відновлення економіки та підготовку відповідних ударів у відповідь.

Крім того, російський лідер визнав, що просування російських військ відбувається повільніше, ніж очікувалося, хоча й продовжується щодня. Натомість про українські контрнаступальні дії та тактичні успіхи Сил оборони він не згадував.

"Путін, ймовірно, вирішив визнати деякі невдачі, з якими стикаються російські війська, щоб здаватися більш обізнаним з реаліями поля бою для російських військовослужбовців, які безпосередньо зазнали цих невдач", – підсумували аналітики.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував провести зустріч із Володимиром Путіним на полях саміту G7. Він підкреслив, що ініціатива переговорів із залученням західних лідерів може стати ефективним майданчиком для обговорення завершення війни. Наразі реакція Кремля на цю пропозицію залишається стриманою.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту заявив про нові оборонні домовленості з партнерами. За його словами, зміцнення української протиповітряної оборони є ключовим кроком у посиленні обороноздатності держави на тлі триваючих загроз. Важливість цього питання визнають і лідери країн Великої сімки.

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський наголосив на головній умові прямих переговорів з Росією для завершення війни. Він зазначив, що міжнародна участь у переговорному процесі має бути обов’язковою для досягнення сталого миру. Київ готовий розглядати різні формати для діалогу.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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