Нові умови замість миру: в ISW назвали справжні наміри Кремля щодо війни

Аналітики додають, що переговорна позиція Кремля незмінна.

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РФ відкидає усі мирні пропозиції / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

РФ відкидає мирні пропозиції України та Заходу

Кремль висуває нові вимоги й уникає компромісів

Москва не прагне завершити війну

Країна-агресор Росія відкидає мирні пропозиції Заходу і України та висуває нові ультимативні умови, які свідчать про незацікавленість у закінченні війни. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики згадали заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, у якій він відкинув п’ять умов для справедливого і тривалого миру, викладених у спільній заяві, запропонованій Україною і її європейськими партнерами - Францією, Німеччиною і Великою Британією 7 червня. Вона пропонує припинення вогню, відновлення переговорів та заморожування нинішньої лінії фронту як відправну точку для переговорів.

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В ISW наголошують, що Кремль регулярно намагався виключити європейських лідерів з участі в мирних переговорах щодо припинення війни в Україні, зокрема відмовляючись від миротворців та гарантій безпеки, а також зображуючи США і РФ єдиними відповідними учасниками переговорів.

"Регулярна відмова Кремля від переговорних зустрічей для обговорення компромісних мирних пропозицій свідчить про його постійне небажання припинити війну в Україні на будь-яких умовах, які не означають повної капітуляції України перед Росією та не відповідають максималістським вимогам Москви", - йдеться у звіті.

Аналітики переконані, що переговорна позиція Кремля незмінна - вона заснована на максималістських вимогах Росії.

Крім того, російські чиновники стверджують, мовляв, прагнуть виконати домовленості, що були досягнуті під час саміту США та Росії на Алясці у серпні 2025 року, незважаючи на відсутність будь-якої офіційної документації про будь-яку домовленість.

"Однак ні США, ні Росія не опублікували публічних заяв чи комюніке щодо будь-якої домовленості, досягнутої після саміту на Алясці. Кремль неодноразово використовував відсутність офіційних документів, що кодифікують результати тієї зустрічі, аби приховати постійне небажання РФ йти на компроміси та відданість своїм максималістським воєнним цілям", - підсумували в ISW.

Аляска / Інфографіка: Главред

Що змусить Путіна припинити війну

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк заявляв, що Кремль може погодитися на припинення війни лише у випадку, якщо втратить ключове джерело фінансування своєї військової машини.

За його словами, саме удари по нафтовій інфраструктурі Росії та максимальний економічний тиск залишаються єдиним реальним способом змусити Путіна змінити свою політику.

"Росія має втратити можливість продавати нафту навіть на внутрішньому ринку. Усе інше не спрацює. Потрібно максимально тиснути - санкції, знищення нафтових терміналів та закриття Балтійського і Чорного морів", - наголосив він.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, якби Росію не виключили з формату G8, це могло б вплинути на подальший розвиток подій і, можливо, запобігти війні проти України.

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар говорив, що системні удари України по російській нафтовій інфраструктурі здатні вплинути на перебіг війни не менше, ніж події безпосередньо на лінії бойового зіткнення.

Командувач Десантно-штурмовими військами ЗСУ, Герой України Олег Апостол вважає, що українцям не варто розраховувати на швидке завершення війни і необхідно зберігати готовність до тривалого протистояння.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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