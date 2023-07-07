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Теракт окупантів в Оленівці: Україна повернула тіла загиблих воїнів

Альона Вороніна
7 липня 2023, 21:26 оновлено 7 липня, 21:31
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Більшість тіл загиблих в Оленівці ідентифіковані. Зараз ще проводяться аналізи ДНК. Рідні полеглих захисників України були поінформовані.
Теракт в Еленовке, Дмитрий Лубинец
Україна повернула тіла воїнів, які загинули в Оленівці/ колаж: Главред, фото: Telegram, УНІАН

Україні вдалося повернути тіла українських воїнів, які загинули внаслідок теракту російських загарбників в окупованому селищі Оленівка на Донеччині. Зараз проводяться аналізи ДНК.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, зазначає Укрінформ. Посадовець розповів, що рідні загиблих воїнів були поінформовані відповідними органами.

Усі загиблі мали офіційний статус військовополонених, і вони були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

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Лубінець також зазначив, що після цього теракту, здійсненого окуантами, він вперше спілкувався з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Тоді він запропонував допустити в Оленівку міжнародних експертів.

"Я пропонував Москальковій, щоб разом з ними на місце вибуху в Оленівській колонії прибули експерти з різних країн, частину яких мала запросити Росія, а частину – Україна. Вони беруть однаковий матеріал для експертизи: земля, якісь металеві речі, якісь частини цього приміщення. Потім ми прозоро показуємо, які експертизи хто напрацював", – зазначив Лубінець.

Російська сторона спочатку нібито погодилася. Але потім з'явилися інформація, що російські загарбники терміново прибирають барак, у якому утримували українських військовополонених і де окупанти влаштували вибух. У цьому бараку одразу почали нашвидкуруч щось "упорядковувати" і проводити "ремонтні роботи".

Теракт в Оленівці

У ніч на 29 липня 2022 року російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці у Донецькій області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників. При цьому в Міноборони РФ відразу поспішили звинуватити в цьому сили ЗСУ, сказавши, що це нібито українська сторона вдарила по місцю утримання українських полонених.

Пізніше СБУ перехопила телефонні розмови, в яких бойовики з угруповання "ДНР" стверджують, що саме російські окупаційні війська організували вибух в Оленівці, в результаті якого загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

29 липня СБУ, ЗСУ, Головне управління розвідки та омбудсмен оприлюднили спільну офіційну заяву у зв'язку з терактом в Оленівці, зазначивши, що на території колонії сталося організоване вбивство українських полонених, яке спланували і скоїли окупанти.

Пізніше стало відомо, що українських полонених окупанти могли вбити за допомогою російської термобаричної зброї.

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