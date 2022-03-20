ЗСУ "перемололи" орків на Донбасі: знищено десятки танків і БМП ворога

За добу бійці ЗСУ на Донбасі успішно відбили 7 атак ворога.
Українські сили оборони відбили 7 атак на Донбасі, знищили 170 осіб, збили літак і вертоліт.
Про це йдеться в повідомленні операції Об'єднаних сил в соціальній мережі Facebook.
Зокрема, на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують захищати українську землю.
Зазначається, що завдяки вмілим діям та майстерності наших воїнів протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога.
Також військовослужбовці Об'єднаних завдали втрат російським окупантам.
Українські захисники знищили:
- Літак Су-34;
- Бойовий вертоліт;
- 12 танків;
- 9 БМП;
- 3 автомобілі;
- Загальні втрати живої сили противника склали близько 170 осіб.
Ліквідація командира розвідроти
Українські військові ліквідували командира розвідувальної роти "ДНР" з позивним "людожер", повідомляє оперативно-тактичне угруповання Схід.
Відзначається, що в "ДНР" заявили, що Машкін нібито знищив батарею САУ.
"Виявляється, що командир розвідувальної роти 11 мотострілецького полку 1 армійського корпусу "ДНР" капітан Сергій Машкін з позивним "людожер" (з фантазією щодо позивних у них реальні проблеми) власноруч "точковим вогнем" знищив цілу батарею САУ! Їх послухати, так загін Месників з кіновсесвіту Марвел, в порівнянні з ними, то якась група "Ягідка" в дитячому саду. Втім, говорити можна багато, але факт залишається фактом. Замість людей він жере чорнозем", - повідомили в ОТУ "Схід".
Нагадаємо, раніше російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.
"Твердили, що будуть навчання в полях на території Росії. Нас обдурили", - заявив строковик Олександр Морозов. За його словами, строковиків на території України були сотні.
"Молодих хлопців кинули під Ромни Сумської області і сказали зробити блокпост. Пайки були "прострочені на роки, це було огидно", а техніка в дорозі "весь час ламалася", - додав полонений.
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