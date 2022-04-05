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Тіла не впізнати: Росія залишилась без цілого танкового батальйону "визволителів"

5 квітня 2022, 01:58

Близько 80 окупантів були вбиті, ще 30 - поранені.

російські танки
Росія позбулася цілого танкового батальйону" визволителів " / Фото Pravda_Gerashchenko

В ході ведення бойових дій в Україні практично повністю знищено танковий батальйон 752-ого мотострілецького полку (в/ч 34670, Солоті) 3-ї мотострілецької дивізії.

Втрати танкістів склали: близько 80 осіб убитими і понад 30 пораненими, повідомив журналіст Роман Цимбилюк на своїй сторінці в Facebook.

"Більшість тіл загиблих військовослужбовців сильно обгоріли, їх дуже важко впізнати", - зазначив Цимбалюк.

Раніше в Генштабі ЗСУ розповіли, що українським військовим в ході боїв з російськими окупантами вдалося захопити рідкісний трофей. Йдеться про нову портативній системі супутникового зв'язку Ауріга-1.2 В. За допомогою такого пристрою можна підключитися до закритих каналів зв'язку при будь-якій погоді.

читайте такожУкраїна виграла перший бій за Київ, але розслаблятися не варто: Резніков попередив про нові ризикиРадник керівника ВП Олексій Арестович заявив, що в ході зачистки Київської області від окупантів РФ у селищі Дмитрівка ЗСУ здійснили героїчний вчинок. Два українських танки рознесли посилену танкову роту ворога - 10 танків і повітряно-десантний батальйон. Противник змушений був відступити.

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