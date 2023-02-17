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"Танки будуть максимум за місяць": в ОП сказали, коли Україна може отримати літаки і далекобійні ракети

17 лютого 2023, 16:00
"Рамштайн-9" пройшов для України успішно. Передача важкої техніки від Заходу ще обговорюється, але партнери розуміють, що потрібно нищити військові об’єкти РФ.
Михаил Подоляк, танки Leopard
Танки можуть прибути в Україну не пізніше, ніж через місяць/ Офіс президента України, bundeswehr.de

Дев’ята за рахунком зустріч міністрів оборони країн-союзниць України у форматі "Рамштайн", яка відбулася 14 лютого, минула для нашої держави успішно. Є позитивні новини, зокрема і щодо надання Заходом бойової авіації.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю "24 каналу". У той же час він наголосив, що в умовах війни не все можна озвучувати публічно, адже повинні залишитися деякі "сюрпризи" для Росії.

Подоляк позитивно відгукнувся про перспективу надання Україні бойових літаків, проте зазначив, що такі питання дуже швидко не вирішуються. Але, за його словами, авіаційна коаліція неформально продовжує обговорюватися на міжнародному рівні.

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Також він розповів, які літаки у перспективі може отримати Україна.

"По-перше, авіаційна коаліція практично неформально обговорюється. Друге – на столі переговорів лежать питання щодо необхідності авіації. Обговорюються три напрямки: штурмова окремо, винищувальна окремо – перш за все F-16, але там є Mirage французькі, Gripen шведські і таке інше. Третя складова – старі радянські третього чи четвертого покоління – МіГ і Су-25, Су-27, Су-29", – зазначає радник голови ОП.

Подоляк наголосив, що Україна та міжнародні партнери обговорюють питання надання літаків і шукають можливості. Тривають консультації на міждержавному рівні – і не лише з Україною, а й у двосторонньому порядку між різними державами.

"Тому що там є певні юридичні особливості, як було з танками, що потрібні ліцензійні дозволи. І авіаційна неформальна коаліція функціонує як переговорний процес. Так само було з танковою коаліцією – умовною, неформальною – на початку. А після цього вже вийшли на певні логістично-юридичні концепції", – пояснив він.

Коли Україна може отримати далекобійні ракети

Питання надання Україні ракет підвищеної дальності так само перебуває на столі переговорів, зазначив Подоляк.

За його словами, партнери розуміють, наскільки необхідна така зброя українським військовим. Адже для суттєвого зменшення можливостей російської армії потрібно нищити їхні склади та інші військові об’єкти, які окупанти розміщують на відстані 100 і більше кілометрів від лінії фронту. Саме на такій відстані сконцентровані всі важливі для загарбників точки – склади артилерії, ракети, зокрема, С-300, а також мобілізаційний резерв.

"Це треба нищити. І це теж партнери розуміють. І це теж обговорюється, але вже в логістичних форматах: що потрібно, в якій кількості, коли, на яких напрямках. Але це, безумовно, не публічна складова", – пояснив радник голови ОП.

Коли в Україну прибудуть танки

Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" було вирішено пришвидшити логістику постачання в Україну такої важкої техніки.

"І нарешті, ключовий елемент – це танкова коаліція. На "Рамштайні" було вирішено пришвидшити логістику постачання. Тобто вона вже має бути в Україні максимально швидко – протягом тижнів, максимально – місяця", – сказав Подоляк.

Він розповів, що були скорочені програми навчання українських екіпажів до танків Leopard – тепер їх навчають упродовж не більше місяця. Також було пришвидшене створення на території нашої та інших країн необхідних для таких танків ремонтних баз.

Результати "Рамштайну-9" для України

Перед зустріччю у форматі "Рамштайн" міністр оборони Олексій Резніков окреслив коло питань, які необхідно вирішити для захисту України від агресії РФ. Серед ключових тем, які планувалися для обговорення – поставки західними союзниками бойових винищувачів, а також збільшення поставок боєприпасів і формування "танкового альянсу".

Після зустрічі Резніков повідомив, що "дуже задоволений" її результатами, і підбив перші підсумки. Він уточнив, що на зустрічі обговорювалися питання швидкості, своєчасності і стабільності постачань озброєнь Києву.

Президент України Володимир Зеленський після "Рамштайну-9" заявив: партнери підтвердили, що Україна отримає ще більше ППО, танків, артилерії і снарядів. Також буде посилено навчання українських військових.

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